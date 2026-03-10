Ранние подъемы превращаются в пытку: как настроить биологические часы и легче просыпаться

Полностью изменить хронотип и превратиться из "совы" в "жаворонка" практически невозможно из-за генетической природы биоритмов, однако облегчить ранние подъемы можно с помощью стабильного режима. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Кудинов объяснил, что привычные типы биоритмов — "жаворонки", "совы" и так называемые "голуби" — отличаются временем максимальной активности организма. По его словам, у людей с разными хронотипами пик умственной работоспособности наступает в разные периоды дня, что и формирует их предпочтения по режиму сна и бодрствования.

"Биоритмы человека во многом запрограммированы генетически, поэтому полностью изменить хронотип — например, из совы стать жаворонком — практически невозможно. Разница заключается не только во времени подъема, а в том, когда наступает пик мозговой активности. У жаворонков он приходится на утренние часы сразу после пробуждения, а у сов — на вторую половину дня. Поэтому совы позже ложатся и позже встают, а жаворонки, наоборот, рано просыпаются и чувствуют себя бодрыми", — отметил сомнолог.

Специалист добавил, что общественный ритм жизни чаще ориентирован именно на "жаворонков", поскольку основная рабочая активность приходится на первую половину дня. При этом людям с вечерним хронотипом иногда проще адаптироваться к сменному графику работы, тогда как "жаворонки" хуже переносят резкие изменения режима.

"Полностью переписать биоритмы не получится, но облегчить ранние подъемы можно, если выстроить стабильный режим. Главное правило — вставать каждый день в одно и то же время, включая выходные и праздники. Если человек регулярно просыпается, например, в шесть утра и спит шесть-восемь часов, организм постепенно привыкает к такому графику. Биологические часы запускаются в момент пробуждения, поэтому со временем легче засыпать в привычное время и легче просыпаться утром", — заключил врач.