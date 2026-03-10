Стараются есть меньше, а вес не уходит: эта ошибка делает диету бесполезной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Вес может увеличиваться даже при сокращении порций, если рацион остается несбалансированным и организм начинает испытывать дефицит важных питательных веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Фото: https://www.freepik.com
Белоусова объяснила, что многие люди считают главным условием похудения уменьшение количества еды. Однако важен не только объем пищи, но и ее состав. Если человек сокращает порции, но при этом рацион становится бедным по содержанию белка, витаминов и микроэлементов, организм начинает испытывать дефицит необходимых веществ.

"Очень важно учитывать не только объем еды, но и ее состав. Можно есть маленькие порции, но если это, например, только овощи или фрукты, долго так продержаться не получится. Через некоторое время организм начинает испытывать дефицит белка, железа, витаминов и аминокислот. Возникает так называемый скрытый голод, когда организму не хватает микронутриентов, и он подает сигнал обычным чувством голода", — пояснила Белоусова.

Специалист добавила, что в такой ситуации человек постепенно начинает искать более калорийную пищу, даже если старается сохранять маленькие порции. Часто в рационе появляется больше углеводов — хлеб, макароны или другие продукты, которые быстрее дают ощущение насыщения.

"Если человек постоянно недоедает, организм через некоторое время снижает скорость обмена веществ. Ему нужны калории хотя бы для основного обмена — дыхания, работы сердца и внутренних органов. Когда калорий поступает слишком мало, организм переключается в режим экономии и начинает расходовать энергию максимально осторожно, стараясь сохранить запасы", — отметила врач.

По словам Белоусовой, при очень маленьких порциях человеку также становится сложнее сохранять физическую активность, поскольку организму просто не хватает энергии. В результате процесс снижения веса может замедляться или вовсе останавливаться.

"Можно питаться небольшими порциями и даже дробно — 6–7 раз в день, но при этом важно, чтобы питание было сбалансированным. Организм должен получать достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. В некоторых случаях дополнительно могут использоваться витаминно-минеральные комплексы, а сам рацион лучше выстраивать вместе с диетологом", — заключила специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
