Кажется, что беда уже рядом: привычка, которая заставляет человека заранее готовиться к провалу

Постоянное ожидание худшего исхода часто связано с прошлым негативным опытом, установками вроде страха "сглазить" удачу или привычкой смотреть на мир через призму возможных проблем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина грызет ногти

Она объяснила, что склонность ожидать негативный исход часто появляется у людей, которые неоднократно сталкивались с неудачами. В таких случаях человек начинает заранее готовить себя к худшему сценарию, считая это способом защититься от разочарования.

"Иногда негативное мышление формируется из опыта, когда у человека раз за разом что-то не складывалось, и он начинает изначально готовиться к худшему. У некоторых есть установка, что лучше не загадывать хорошее, чтобы не сглазить. Такое отношение к жизни может быть и усвоенным поведением, если в семье взрослые тоже постоянно ожидали проблем или неблагоприятного исхода", — пояснила Леонова.

Психолог подчеркнула, что привычка заранее настраиваться на негатив не приносит пользы. По ее словам, она не помогает предотвратить неудачи, но при этом заметно влияет на эмоциональное состояние и мотивацию человека.

"Привычка изначально настраиваться на неблагоприятный исход не имеет практического смысла. Чтобы чувствовать себя лучше, важно обращать внимание на то хорошее, что происходит в жизни. В обычной ситуации хорошего и плохого примерно поровну, но человек может фокусироваться либо на позитиве, либо на негативе. Это не изменит сами события, но напрямую влияет на настроение и внутреннее состояние", — отметила специалист.

По словам Леоновой, более полезным подходом является спокойный анализ ситуации и возможных исходов. Она советует рассматривать разные варианты развития событий и заранее продумывать, какие действия можно предпринять в случае неудачи. Психолог добавила, что постоянные мысли о провале не дают человеку никаких преимуществ. Напротив, они мешают трезво оценивать перспективы и принимать взвешенные решения.