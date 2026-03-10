Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стараются есть меньше, а вес не уходит: эта ошибка делает диету бесполезной
Шёлк сменили на робу: петербургские ателье теряют миллиарды, пока соседи шьют на износ
Правосудие в белых халатах: судебно-медицинская экспертиза ищет правду в истории потери ребенка
Мировая политика снова тянется к пиратам: старая схема вдруг оказалась опасно актуальной
Город у моря меняет кожу: две главные точки Северодвинска ждет масштабное и глубокое преображение
Шестое место больше не предел: Спартак готовится сделать шаг, который изменит сезон
Жизнь без гари: как Омская область собирается обуздать выбросы и улучшить экологию
Зарплатный бум или финансовый пузырь: кто в России получает больше 500 тысяч рублей
Связь оборвётся, но паника — нет: что произойдёт в Красноярске 11 марта

Кажется, что беда уже рядом: привычка, которая заставляет человека заранее готовиться к провалу

Здоровье

Постоянное ожидание худшего исхода часто связано с прошлым негативным опытом, установками вроде страха "сглазить" удачу или привычкой смотреть на мир через призму возможных проблем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Женщина грызет ногти
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина грызет ногти

Она объяснила, что склонность ожидать негативный исход часто появляется у людей, которые неоднократно сталкивались с неудачами. В таких случаях человек начинает заранее готовить себя к худшему сценарию, считая это способом защититься от разочарования.

"Иногда негативное мышление формируется из опыта, когда у человека раз за разом что-то не складывалось, и он начинает изначально готовиться к худшему. У некоторых есть установка, что лучше не загадывать хорошее, чтобы не сглазить. Такое отношение к жизни может быть и усвоенным поведением, если в семье взрослые тоже постоянно ожидали проблем или неблагоприятного исхода", — пояснила Леонова.

Психолог подчеркнула, что привычка заранее настраиваться на негатив не приносит пользы. По ее словам, она не помогает предотвратить неудачи, но при этом заметно влияет на эмоциональное состояние и мотивацию человека.

"Привычка изначально настраиваться на неблагоприятный исход не имеет практического смысла. Чтобы чувствовать себя лучше, важно обращать внимание на то хорошее, что происходит в жизни. В обычной ситуации хорошего и плохого примерно поровну, но человек может фокусироваться либо на позитиве, либо на негативе. Это не изменит сами события, но напрямую влияет на настроение и внутреннее состояние", — отметила специалист.

По словам Леоновой, более полезным подходом является спокойный анализ ситуации и возможных исходов. Она советует рассматривать разные варианты развития событий и заранее продумывать, какие действия можно предпринять в случае неудачи. Психолог добавила, что постоянные мысли о провале не дают человеку никаких преимуществ. Напротив, они мешают трезво оценивать перспективы и принимать взвешенные решения.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Экономика и бизнес
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Наука и техника
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Последние материалы
Кажется, что беда уже рядом: привычка, которая заставляет человека заранее готовиться к провалу
Город у моря меняет кожу: две главные точки Северодвинска ждет масштабное и глубокое преображение
Старый мост уходит в прошлое: как новое строительство изменит транспорт в Калининградской области
Шестое место больше не предел: Спартак готовится сделать шаг, который изменит сезон
Уолл-стрит держит поводок: судьба конфликта с Ираном зависит от котировок американских компаний
Уютная ловушка для техники: почему теплый дом превращает обычный аккумулятор в опасную бомбу
Жизнь без гари: как Омская область собирается обуздать выбросы и улучшить экологию
Золотой берег Краснодара затмевает янтарь: Калининград потерял позиции в рейтинге нового жилья на человека
Зарплатный бум или финансовый пузырь: кто в России получает больше 500 тысяч рублей
Связь оборвётся, но паника — нет: что произойдёт в Красноярске 11 марта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.