Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков

Распознать обман в повседневном общении оказывается значительно сложнее, чем принято считать согласно популярным психологическим теориям. Многие привычные маркеры неискренности на практике не работают, так как опытные манипуляторы умело используют стереотипные представления о поведении лжецов.

Фото: freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эмоциональный абьюс

Методы идентификации лжи

Клинические исследования показывают, что классический признак в виде отведенного взгляда часто является ложным ориентиром, поскольку подготовленные люди склонны смотреть собеседнику прямо в глаза. Вместе с тем, для выявления правды необходимо анализировать комплекс признаков, включая мимику верхней части лица и непроизвольные движения конечностей.

"Без подготовки распознают ложь 54% людей. Это хуже, чем подбросить монетку. И существует "синдром Отелло": паранойя заставляет видеть ложь там, где её нет", — говорит клинический психолог Лидия Иншина.

Речевые и телесные маркеры

Стоит отметить, что когнитивная нагрузка при выстраивании вымышленной версии событий неизбежно отражается на речи человека через изменение темпа или избыточную детализацию повествования. В свою очередь, наиболее достоверную информацию о внутреннем состоянии оппонента предоставляют движения ног и ступней, которые контролируются сознанием гораздо хуже, чем выражение лица или жестикуляция рук.

Для эффективного анализа поведения специалисты рекомендуют сначала определить базовую линию реакций человека в спокойном состоянии. Итоговая оценка достоверности слов должна базироваться на резких изменениях в голосе и мимике, возникающих при переходе к обсуждению провокационных тем. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.