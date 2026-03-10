Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге
Море захватывают новые охотники: у военных кораблей появился неожиданный противник
Тень Второй мировой падает на Берлин: история без финальной подписи напомнила о себе
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
Кувшины полны историй о былом: татарский быт в Кемерово приглашает на уроки языка и праздники
Кошелёк под защитой закона: государственные льготы обнуляют траты на капитальный ремонт жилья
Зарплата года подвела: один сибирский регион получил самый низкий показатель в округе

Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков

Здоровье

Распознать обман в повседневном общении оказывается значительно сложнее, чем принято считать согласно популярным психологическим теориям. Многие привычные маркеры неискренности на практике не работают, так как опытные манипуляторы умело используют стереотипные представления о поведении лжецов.

Эмоциональный абьюс
Фото: freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмоциональный абьюс

Методы идентификации лжи

Клинические исследования показывают, что классический признак в виде отведенного взгляда часто является ложным ориентиром, поскольку подготовленные люди склонны смотреть собеседнику прямо в глаза. Вместе с тем, для выявления правды необходимо анализировать комплекс признаков, включая мимику верхней части лица и непроизвольные движения конечностей.

"Без подготовки распознают ложь 54% людей. Это хуже, чем подбросить монетку. И существует "синдром Отелло": паранойя заставляет видеть ложь там, где её нет", — говорит клинический психолог Лидия Иншина.

Речевые и телесные маркеры

Стоит отметить, что когнитивная нагрузка при выстраивании вымышленной версии событий неизбежно отражается на речи человека через изменение темпа или избыточную детализацию повествования. В свою очередь, наиболее достоверную информацию о внутреннем состоянии оппонента предоставляют движения ног и ступней, которые контролируются сознанием гораздо хуже, чем выражение лица или жестикуляция рук.

Для эффективного анализа поведения специалисты рекомендуют сначала определить базовую линию реакций человека в спокойном состоянии. Итоговая оценка достоверности слов должна базироваться на резких изменениях в голосе и мимике, возникающих при переходе к обсуждению провокационных тем. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Новости Якутска сегодня
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Недвижимость
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Мир. Новости мира
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Последние материалы
Свобода с двойным дном: какие скрытые ловушки сохранил техосмотр в 2026 году для обычных водителей
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Россияне могут не заметить главное — долги за ЖКУ начнут взыскивать по-новому
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге
Море захватывают новые охотники: у военных кораблей появился неожиданный противник
Тень Второй мировой падает на Берлин: история без финальной подписи напомнила о себе
Успеть до жары: когда менять шины, чтобы сохранить резину и избежать штрафов за износ
Твердый панцирь вместо кожи: как экстремальное давление превращает живые клетки в подобие камня
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.