Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хлеб, который не черствеет годами: воронежские учёные нашли рецепт вечной свежести
Ранние подъемы превращаются в пытку: как настроить биологические часы и легче просыпаться
Квартира кажется тесной: эти решения в интерьере незаметно крадут пространство
Калининград живёт в режиме повышенной готовности: что делает регион нервным узлом Европы
Копить всю жизнь или забрать всё сразу: новые суммы для единовременной выплаты пенсионерам в 2026 году
Секрет идеальной фигуры Меган Фокс раскрыт: как изменилась внешность актрисы после родов
Стараются есть меньше, а вес не уходит: эта ошибка делает диету бесполезной
Шёлк сменили на робу: петербургские ателье теряют миллиарды, пока соседи шьют на износ
Правосудие в белых халатах: судебно-медицинская экспертиза ищет правду в истории потери ребенка

Летний загар оказался обманом: какую опасность скрывает золотистая кожа внутри организма

Здоровье

Жители северных широт сталкиваются с невозможностью накопления достаточного количества витамина D даже в период продолжительных летних отпусков. Статистические данные указывают на то, что после завершения солнечного сезона дефицит этого элемента сохраняется у большинства россиян.

Девушка на пляже
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на пляже

Особенности расположения регионов страны приводят к тому, что солнечные лучи падают на земную поверхность под острым углом, что делает естественную выработку важного нутриента невозможной в течение как минимум полугода. Вместе с тем использование защитных косметических средств и офисный образ жизни практически полностью блокируют синтез вещества даже в летние месяцы, когда инсоляция находится на пике.

Чрезмерное пребывание под прямыми лучами без ограничений способно спровоцировать опасные кожные патологии, поэтому врачи не рекомендуют использовать солнце как единственный источник укрепления организма — сообщает Газета.Ru.

"Большинство регионов нашей страны располагаются в северных широтах, а это значит, что солнечные лучи падают на поверхность земли под острым углом. Как итог, минимум шесть месяцев в году наша кожа вообще не вырабатывает витамин D, даже в морозные ясные дни", — говорит врач-диетолог Елизавета Золотова.

Стоит отметить, что восполнение дефицита исключительно через рацион питания является трудновыполнимой задачей из-за необходимости употребления огромного количества продуктов. В свою очередь, бесконтрольный прием высоких дозировок препаратов может привести к избыточному накоплению кальция в сосудах и тканях почек. Оптимальным решением считается использование лекарственных форм колекальциферола после проведения лабораторных исследований и консультации со специалистом для определения индивидуальной дозировки.

Системный контроль показателей крови позволяет поддерживать здоровье костной системы и общий тонус организма без риска развития тяжелых осложнений. Своевременный скрининг особенно необходим людям старшего возраста и тем, кто имеет хронические нарушения обмена веществ в организме.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Экономика и бизнес
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садоводство, цветоводство
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Новости спорта
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Последние материалы
Летний загар оказался обманом: какую опасность скрывает золотистая кожа внутри организма
Хлеб, который не черствеет годами: воронежские учёные нашли рецепт вечной свежести
Гравитация вместо штанги: собственный вес тела превращает обычную квартиру в мощный фитнес-центр
Ранние подъемы превращаются в пытку: как настроить биологические часы и легче просыпаться
Квартира кажется тесной: эти решения в интерьере незаметно крадут пространство
Калининград живёт в режиме повышенной готовности: что делает регион нервным узлом Европы
Копить всю жизнь или забрать всё сразу: новые суммы для единовременной выплаты пенсионерам в 2026 году
Секрет идеальной фигуры Меган Фокс раскрыт: как изменилась внешность актрисы после родов
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил
Жемчужина Пскова светит новыми красками: завершение работ по восстановлению Церкви Николы со Усохи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.