Летний загар оказался обманом: какую опасность скрывает золотистая кожа внутри организма

Жители северных широт сталкиваются с невозможностью накопления достаточного количества витамина D даже в период продолжительных летних отпусков. Статистические данные указывают на то, что после завершения солнечного сезона дефицит этого элемента сохраняется у большинства россиян.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на пляже

Особенности расположения регионов страны приводят к тому, что солнечные лучи падают на земную поверхность под острым углом, что делает естественную выработку важного нутриента невозможной в течение как минимум полугода. Вместе с тем использование защитных косметических средств и офисный образ жизни практически полностью блокируют синтез вещества даже в летние месяцы, когда инсоляция находится на пике.

Чрезмерное пребывание под прямыми лучами без ограничений способно спровоцировать опасные кожные патологии, поэтому врачи не рекомендуют использовать солнце как единственный источник укрепления организма — сообщает Газета.Ru.

"Большинство регионов нашей страны располагаются в северных широтах, а это значит, что солнечные лучи падают на поверхность земли под острым углом. Как итог, минимум шесть месяцев в году наша кожа вообще не вырабатывает витамин D, даже в морозные ясные дни", — говорит врач-диетолог Елизавета Золотова.

Стоит отметить, что восполнение дефицита исключительно через рацион питания является трудновыполнимой задачей из-за необходимости употребления огромного количества продуктов. В свою очередь, бесконтрольный прием высоких дозировок препаратов может привести к избыточному накоплению кальция в сосудах и тканях почек. Оптимальным решением считается использование лекарственных форм колекальциферола после проведения лабораторных исследований и консультации со специалистом для определения индивидуальной дозировки.

Системный контроль показателей крови позволяет поддерживать здоровье костной системы и общий тонус организма без риска развития тяжелых осложнений. Своевременный скрининг особенно необходим людям старшего возраста и тем, кто имеет хронические нарушения обмена веществ в организме.