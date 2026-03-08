Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На рынке труда началась борьба за чертежи и мозги: в Москве инженерам платят всё щедрее
Ветер со сценарием катастрофы: как мартовские метели могут изменить привычный ритм жизни в Омске
Миллионы людей делают это каждый день — и превращают мозг в перегруженный сервер
Когда сила и грация становятся искусством: в Иркутске появилась новая плеяда мастеров спорта
Кто получит 100 тысяч рублей: условия предоставления регионального маткапитала в Томске
Мгновение — и вся система рухнула: омский интернат оказался в условиях, к которым никто не был готов
Жители Красноярска затаили дыхание: буря накроет город — советы, которые спасут самочувствие
Кукла-утопленница и скелет курицы: рейтинг самых необычных находок в канализации Читы
Ржавчина против горожан: старые трубы Барнаула подвели в самый неподходящий момент

Природа просыпается, а энергия исчезает: этот весенний эффект бьёт по настроению

Здоровье

С приходом весны многие россияне отмечают ухудшение эмоционального состояния, чаще обращаясь к психологам. В Москве количество звонков на горячую линию психологической помощи выросло на 10% за последний месяц.

Психологические проблемы
Фото: freepik is licensed under public domain
Психологические проблемы

Большинство жалуется на тревожность, подавленность, усталость и нежелание общаться. Однако это естественная реакция на смену сезона.

Почему с весной не расцветаем, а чахнем

"Весна с её увеличенным световым днем становится для психики стрессом. Организм и психика еще не отошли от зимы, утомлены, а общество их со всех сторон призывает быть активнее и позитивнее. Однако это навязанное ожидание зачастую обостряет внутреннее состояние", — поясняет психолог Анастасия Вайнер.

Повышенная деловая активность и завышенные ожидания от себя, в свою очередь, могут усиливать истощение. Симптомы, сохраняющиеся до двух недель, считаются нормальной реакцией адаптации, однако при более длительном их проявлении рекомендуется обратиться к специалисту.

Откажитесь от постоянных сравнений в соцсетях и завышенных ожиданий от себя. Помочь снизить тревогу может простая техника "дыхание по квадрату": четыре секунды — вдох, затем задержка, выдох и пауза — цикл повторяют 3-5 минут. Также важно поддерживать стабильный режим сна, чаще гулять на свежем воздухе, следить за питанием и находить время для отдыха и расслабления. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Наука и техника
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Эффект отложенного удара в ЖКХ: перенос индексации тарифов заставит платить больше в октябре
Общество
Эффект отложенного удара в ЖКХ: перенос индексации тарифов заставит платить больше в октябре
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Новости спорта
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Популярное
Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева

Задержание курьеров с миллионами долларов и золотом на границе Европы спровоцировало дипломатический скандал и обвинения в махинациях теневого сектора экономики.

Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева
Пустые хранилища и полные баки проблем: топливный резерв Штатов больше не спасает экономику
Пустые хранилища и полные баки проблем: топливный резерв Штатов больше не спасает экономику
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час
Очередь длиной в десятилетие: что превращает Porsche 911 в недосягаемую мечту Сергей Милешкин Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков
Миллиарды застыли на пороховой бочке: крупнейшие совместные проекты России с Ираном повисли на волоске
Золотые киловатты под Питером: счета за свет в 100 000 рублей превратили жизнь людей в кошмар
Спорт через силу больше не нужен: мягкие позы возвращают телу легкость без капли пота
Спорт через силу больше не нужен: мягкие позы возвращают телу легкость без капли пота
Последние материалы
Зарплаты рванули в космос: какие регионы России показали самый мощный рост доходов
Природа просыпается, а энергия исчезает: этот весенний эффект бьёт по настроению
Малинник может кормить вдвое щедрее: этих помощников часто принимают за сорняки
Мировой ревизор на троне: Белый дом требует от Ирана согласовывать своих будущих правителей
Розетка искрит на весь мир: глобальная энергосеть не выдерживает давления и начинает плавиться
Автомобиль требует особого ухода весной: 7 простых правил, которые спасут от поломок
Кухня не склад, а место для жизни: бытовые приборы, которые незаметно воруют наше пространство
Ветер со сценарием катастрофы: как мартовские метели могут изменить привычный ритм жизни в Омске
Соблазнительный объём без уколов: эта обычная кухонная специя заменяет дорогие пламперы для губ
Миллионы людей делают это каждый день — и превращают мозг в перегруженный сервер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.