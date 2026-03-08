Природа просыпается, а энергия исчезает: этот весенний эффект бьёт по настроению

С приходом весны многие россияне отмечают ухудшение эмоционального состояния, чаще обращаясь к психологам. В Москве количество звонков на горячую линию психологической помощи выросло на 10% за последний месяц.

Фото: freepik is licensed under public domain Психологические проблемы

Большинство жалуется на тревожность, подавленность, усталость и нежелание общаться. Однако это естественная реакция на смену сезона.

Почему с весной не расцветаем, а чахнем

"Весна с её увеличенным световым днем становится для психики стрессом. Организм и психика еще не отошли от зимы, утомлены, а общество их со всех сторон призывает быть активнее и позитивнее. Однако это навязанное ожидание зачастую обостряет внутреннее состояние", — поясняет психолог Анастасия Вайнер.

Повышенная деловая активность и завышенные ожидания от себя, в свою очередь, могут усиливать истощение. Симптомы, сохраняющиеся до двух недель, считаются нормальной реакцией адаптации, однако при более длительном их проявлении рекомендуется обратиться к специалисту.

Откажитесь от постоянных сравнений в соцсетях и завышенных ожиданий от себя. Помочь снизить тревогу может простая техника "дыхание по квадрату": четыре секунды — вдох, затем задержка, выдох и пауза — цикл повторяют 3-5 минут. Также важно поддерживать стабильный режим сна, чаще гулять на свежем воздухе, следить за питанием и находить время для отдыха и расслабления. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.