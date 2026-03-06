Коварная весна ворует иммунитет: переменчивая погода открывает ворота для опасных вирусов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Наступление календарной весны не отменяет угрозу гриппа и ОРВИ для россиян. Эпидемиолог Геннадий Онищенко дал простые рекомендации по профилактике.

Женщина болеет простудой
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова is licensed under Free for commercial use
Женщина болеет простудой

Сезон заболеваемости гриппом и ОРЗ продолжается, поэтому важно одеваться по сезону и при повышении температуры вызывать врача.

Профилактика вирусов весной

"Сезон заболеваемости гриппом и ОРЗ продолжается, поэтому надо соблюдать простые, но очень важные рекомендации. Одеваться по сезону, если поднимается температура, то не геройствовать, а вызвать врача и не заражать никого. Такое положение будет продолжаться примерно до второй декады апреля", — говорит академик РАН Геннадий Онищенко.

Вместе с тем продолжают фиксироваться случаи коронавируса, о котором также нельзя забывать в теплое время года. Стоит отметить, что при недомогании с температурой рекомендуется тест и визит к врачу для определения тактики лечения.

Угроза марбургской лихорадки

В свою очередь эксперт оценил риски заражения марбургской геморрагической лихорадкой. Соблюдение мер предосторожности остается ключевым в период повышенной заболеваемости.

Гражданам следует оставаться бдительными, своевременно обращаться за медицинской помощью и придерживаться базовых правил гигиены, чтобы минимизировать риски. Об этом сообщает aif.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
