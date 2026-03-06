Всего одно повседневное чувство может ударить по волосам: шевелюра редеет на глазах

Сильный или длительный стресс способен запускать в организме гормональные и воспалительные реакции, которые могут привести к заметному выпадению волос. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал трихолог, кандидат медицинских наук, член Международной трихологической ассоциации Владислав Ткачев.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/6b/1e/a5/6b1ea59f8bae05e1152055fbc5a10a03.jpg Выпадение волос

Ткачев отметил, что стресс считается одной из распространенных причин выпадения волос. По его словам, проблема может возникать как после сильных эмоциональных потрясений, так и при длительном накоплении напряжения. При этом современный стресс часто связан не только с жизненными событиями, но и с постоянной информационной перегрузкой.

"Стресс влияет практически на все системы организма, включая состояние волос. Это одна из достаточно частых причин их выпадения. Но обычно стресс должен быть либо достаточно интенсивным, либо действовать накопительно в течение длительного времени. Сейчас нередко стресс начинается даже не из-за конкретных событий, а из-за избытка информации, когда мозг постоянно перегружен и находится в напряжении", — подчеркнул он.

Специалист объяснил, что реакция организма на стресс запускается через центральную нервную систему и гормональную регуляцию. В этот процесс вовлекаются структуры головного мозга, которые контролируют выработку различных гормонов и регулируют работу внутренних органов.

"Сначала нагрузка идет на кору головного мозга, где поступающая информация обрабатывается. Затем сигнал передается в подкорковые структуры — гипоталамус и гипофиз. На этом уровне начинают активно вырабатываться гормоны стресса, прежде всего адреналин и кортизол. Одновременно подавляется выработка дофамина, серотонина и эндорфинов — веществ, которые отвечают за ощущение благополучия и эмоционального комфорта", — пояснил он.

Трихолог добавил, что стрессовые реакции затрагивают не только гормональный фон, но и непосредственно ткани кожи головы. В частности, на уровне волосяных фолликулов начинают происходить биохимические изменения, которые способны нарушать нормальный цикл роста волос.

"Во время стресса кортизол повышается не только в крови, но и непосредственно на уровне волосяных фолликулов. Там вырабатываются различные регуляторы роста волос — белки и пептиды. Некоторые из них могут накапливаться во время стрессовой реакции, например вещество P или кальцитонин-ген-связанный пептид. Эти соединения способны запускать воспалительные процессы на уровне фолликулов и нарушать нормальные процессы роста волос", — сказал врач.

Ткачев также подчеркнул, что выпадение волос на фоне стресса нередко носит временный характер и может прекратиться по мере нормализации эмоционального состояния. Однако, по его словам, в некоторых случаях проблема требует обязательного обращения к специалисту, особенно если появляются тревожные признаки, которые могут указывать на более серьезные нарушения.

"Если выпадение волос продолжается более трех месяцев и не прекращается, то нужно обращаться к специалисту. Также стоит насторожиться, если выпадение происходит очагами, а не равномерно. Часто люди при стрессовом выпадении начинают жаловаться на зуд кожи головы или болезненность, ощущение, что болят корни волос — это состояние называется триходиния. Такие симптомы могут говорить о выраженных воспалительных реакциях, поэтому в подобных случаях лучше не тянуть с обращением к врачу", — заключил трихолог.