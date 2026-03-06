Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После разговора с человеком вдруг накрывает усталость: дело может быть совсем не в собеседнике
Прыщи возвращаются во взрослом возрасте: многие даже не догадываются, что их провоцирует
Координаты из интернета привели в суд: в Вологде вынесли приговор юным закладчикам
Витамины для настроения оказались ядом: почему популярные препараты превращают людей в овощей
Зависимость от алкоголя формируется не у всех одинаково: есть факторы, которые ускоряют ее развитие
Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне
Просыпаетесь без сил? Утренняя усталость может оказаться первым признаком болезни
В Госдуме усомнились в идее сократить рабочие часы для женщин
Италия рвется восстанавливать Украину: что на самом деле стоит за инициативой Рима

Всего одно повседневное чувство может ударить по волосам: шевелюра редеет на глазах

Здоровье

Сильный или длительный стресс способен запускать в организме гормональные и воспалительные реакции, которые могут привести к заметному выпадению волос. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал трихолог, кандидат медицинских наук, член Международной трихологической ассоциации Владислав Ткачев.

Выпадение волос
Фото: https://i.pinimg.com/736x/6b/1e/a5/6b1ea59f8bae05e1152055fbc5a10a03.jpg
Выпадение волос

Ткачев отметил, что стресс считается одной из распространенных причин выпадения волос. По его словам, проблема может возникать как после сильных эмоциональных потрясений, так и при длительном накоплении напряжения. При этом современный стресс часто связан не только с жизненными событиями, но и с постоянной информационной перегрузкой.

"Стресс влияет практически на все системы организма, включая состояние волос. Это одна из достаточно частых причин их выпадения. Но обычно стресс должен быть либо достаточно интенсивным, либо действовать накопительно в течение длительного времени. Сейчас нередко стресс начинается даже не из-за конкретных событий, а из-за избытка информации, когда мозг постоянно перегружен и находится в напряжении", — подчеркнул он.

Специалист объяснил, что реакция организма на стресс запускается через центральную нервную систему и гормональную регуляцию. В этот процесс вовлекаются структуры головного мозга, которые контролируют выработку различных гормонов и регулируют работу внутренних органов.

"Сначала нагрузка идет на кору головного мозга, где поступающая информация обрабатывается. Затем сигнал передается в подкорковые структуры — гипоталамус и гипофиз. На этом уровне начинают активно вырабатываться гормоны стресса, прежде всего адреналин и кортизол. Одновременно подавляется выработка дофамина, серотонина и эндорфинов — веществ, которые отвечают за ощущение благополучия и эмоционального комфорта", — пояснил он.

Трихолог добавил, что стрессовые реакции затрагивают не только гормональный фон, но и непосредственно ткани кожи головы. В частности, на уровне волосяных фолликулов начинают происходить биохимические изменения, которые способны нарушать нормальный цикл роста волос.

"Во время стресса кортизол повышается не только в крови, но и непосредственно на уровне волосяных фолликулов. Там вырабатываются различные регуляторы роста волос — белки и пептиды. Некоторые из них могут накапливаться во время стрессовой реакции, например вещество P или кальцитонин-ген-связанный пептид. Эти соединения способны запускать воспалительные процессы на уровне фолликулов и нарушать нормальные процессы роста волос", — сказал врач.

Ткачев также подчеркнул, что выпадение волос на фоне стресса нередко носит временный характер и может прекратиться по мере нормализации эмоционального состояния. Однако, по его словам, в некоторых случаях проблема требует обязательного обращения к специалисту, особенно если появляются тревожные признаки, которые могут указывать на более серьезные нарушения.

"Если выпадение волос продолжается более трех месяцев и не прекращается, то нужно обращаться к специалисту. Также стоит насторожиться, если выпадение происходит очагами, а не равномерно. Часто люди при стрессовом выпадении начинают жаловаться на зуд кожи головы или болезненность, ощущение, что болят корни волос — это состояние называется триходиния. Такие симптомы могут говорить о выраженных воспалительных реакциях, поэтому в подобных случаях лучше не тянуть с обращением к врачу", — заключил трихолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Экономика и бизнес
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Мир. Новости мира
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Металл гнется как пластилин: УАЗ оснащает пресса роботами для кузовов без микротрещин и напряжений
Новости Ульяновска
Металл гнется как пластилин: УАЗ оснащает пресса роботами для кузовов без микротрещин и напряжений
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Последние материалы
Библейские масштабы катастрофы: разрушение водной инфраструктуры Ближнего Востока вызовет мгновенный коллапс
После разговора с человеком вдруг накрывает усталость: дело может быть совсем не в собеседнике
Когда каждая деталь важна: в Калининграде начали восстановление аутентичных фасадов домов
Страны Персидского залива задумались об отказе от инвестиций на Западе
Тюльпаны из Калининграда летят по всей России: новый обзор цветоводов и их тренды в СЗФО в 2026-м
Американская опека в прошлом: Франция разворачивает над Европой собственный атомный зонтик
Стены сохнут, а проблемы только начинаются: одна роковая ошибка, которая убивает уют в новом доме
Красноярск готовит погодный сюрприз к 8 Марта: небо меняет планы на выходные
Тротуар вместо перехода: власти Петрозаводска предложили удобства, но чего ждать от нового подхода
Фундамент тела под угрозой: незаметные мышцы стопы превращают походку в опасное испытание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.