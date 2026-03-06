После разговора с человеком вдруг накрывает усталость: дело может быть совсем не в собеседнике

Чувство усталости после общения с некоторыми людьми может возникать из-за эмоционального напряжения и негативных переживаний, которые человек испытывает во время разговора. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Спор двух мужчин

Хорс отметил, что неприятные ощущения после разговора чаще всего связаны с внутренним напряжением, которое человек испытывает в процессе общения. По его словам, любые сильные эмоциональные реакции требуют затрат психологических ресурсов, поэтому после сложных разговоров может возникать ощущение усталости.

"Усталость может возникать из-за эмоционального напряжения при общении с какими-то людьми. Если во время разговора человек переживает негативные эмоции — например раздражение, тревогу, гнев или внутреннее напряжение — это требует серьезных психологических ресурсов. Любые сильные переживания сами по себе расходуют энергию. Поэтому такое эмоциональное напряжение вполне может забирать силы так же, как и физические упражнения", — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях первым шагом может стать попытка спокойно обсудить проблему с собеседником. При этом, по его словам, важно выстраивать разговор корректно — не через обвинения, а через так называемую "я-позицию", когда человек говорит о собственных чувствах и реакции на поведение другого.

"Есть два способа вести разговор — через "ты-позицию" и "я-позицию". Ты-позиция звучит как обвинение: человек говорит, что собеседник ведет себя неправильно и вызывает злость, тревогу или напряжение. Я-позиция строится иначе: человек говорит о своих чувствах и объясняет, какие эмоции испытывает в ответ на слова или действия другого. В таком формате он не обвиняет собеседника, а говорит о своих переживаниях и берет ответственность за собственные эмоции.", — добавил психолог.

Хорс также отметил, что напряжение в общении может усиливаться из-за ожидания, что собеседник с самого начала будет понимать и не нарушать личные границы другого человека. По его словам, на практике это не всегда возможно, поскольку люди не могут заранее знать, где именно проходят границы их собеседника, особенно на ранних этапах общения.

"Ожидание, что во время общения никто не будет нарушать наши границы, во многом фантазийное. Другой человек просто не знает, где они проходят. Пока люди узнают друг друга, неизбежна притирка: можно случайно задеть чувствительную тему или повести себя не так, как мы ожидаем. В такой ситуации важно дать обратную связь и обозначить, что было неприятно. Если человеку важно дальнейшее общение, он может скорректировать свое поведение, но происходит это не всегда.", — объяснил он.

Хорс добавил, что подобный разговор иногда помогает изменить ситуацию, особенно если речь идет о близких людях или коллегах. Однако гарантии, что другой человек изменит свое поведение, нет, поскольку источником негативных переживаний часто становятся собственные ожидания, которые не совпадают с поведением окружающих.

"Мы часто считаем свои ожидания от других людей правильными и само собой разумеющимися. Когда человек ведет себя иначе, возникает раздражение, напряжение или другие негативные эмоции. При этом мы нередко уверены, что именно наше восприятие ситуации является единственно верным. Однако важно понимать: ожидания — это лишь наше представление о том, как люди должны себя вести, а не объективная норма, которой обязаны следовать окружающие", — заключил специалист.