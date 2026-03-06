Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прыщи возвращаются во взрослом возрасте: многие даже не догадываются, что их провоцирует
Координаты из интернета привели в суд: в Вологде вынесли приговор юным закладчикам
Витамины для настроения оказались ядом: почему популярные препараты превращают людей в овощей
Зависимость от алкоголя формируется не у всех одинаково: есть факторы, которые ускоряют ее развитие
Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне
Просыпаетесь без сил? Утренняя усталость может оказаться первым признаком болезни
В Госдуме усомнились в идее сократить рабочие часы для женщин
Италия рвется восстанавливать Украину: что на самом деле стоит за инициативой Рима
Долги за коммуналку будут взыскивать по новой системе: многие рискуют не заметить решающий сигнал

После разговора с человеком вдруг накрывает усталость: дело может быть совсем не в собеседнике

Здоровье

Чувство усталости после общения с некоторыми людьми может возникать из-за эмоционального напряжения и негативных переживаний, которые человек испытывает во время разговора. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Спор двух мужчин
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Спор двух мужчин

Хорс отметил, что неприятные ощущения после разговора чаще всего связаны с внутренним напряжением, которое человек испытывает в процессе общения. По его словам, любые сильные эмоциональные реакции требуют затрат психологических ресурсов, поэтому после сложных разговоров может возникать ощущение усталости.

"Усталость может возникать из-за эмоционального напряжения при общении с какими-то людьми. Если во время разговора человек переживает негативные эмоции — например раздражение, тревогу, гнев или внутреннее напряжение — это требует серьезных психологических ресурсов. Любые сильные переживания сами по себе расходуют энергию. Поэтому такое эмоциональное напряжение вполне может забирать силы так же, как и физические упражнения", — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях первым шагом может стать попытка спокойно обсудить проблему с собеседником. При этом, по его словам, важно выстраивать разговор корректно — не через обвинения, а через так называемую "я-позицию", когда человек говорит о собственных чувствах и реакции на поведение другого.

"Есть два способа вести разговор — через "ты-позицию" и "я-позицию". Ты-позиция звучит как обвинение: человек говорит, что собеседник ведет себя неправильно и вызывает злость, тревогу или напряжение. Я-позиция строится иначе: человек говорит о своих чувствах и объясняет, какие эмоции испытывает в ответ на слова или действия другого. В таком формате он не обвиняет собеседника, а говорит о своих переживаниях и берет ответственность за собственные эмоции.", — добавил психолог.

Хорс также отметил, что напряжение в общении может усиливаться из-за ожидания, что собеседник с самого начала будет понимать и не нарушать личные границы другого человека. По его словам, на практике это не всегда возможно, поскольку люди не могут заранее знать, где именно проходят границы их собеседника, особенно на ранних этапах общения.

"Ожидание, что во время общения никто не будет нарушать наши границы, во многом фантазийное. Другой человек просто не знает, где они проходят. Пока люди узнают друг друга, неизбежна притирка: можно случайно задеть чувствительную тему или повести себя не так, как мы ожидаем. В такой ситуации важно дать обратную связь и обозначить, что было неприятно. Если человеку важно дальнейшее общение, он может скорректировать свое поведение, но происходит это не всегда.", — объяснил он.

Хорс добавил, что подобный разговор иногда помогает изменить ситуацию, особенно если речь идет о близких людях или коллегах. Однако гарантии, что другой человек изменит свое поведение, нет, поскольку источником негативных переживаний часто становятся собственные ожидания, которые не совпадают с поведением окружающих.

"Мы часто считаем свои ожидания от других людей правильными и само собой разумеющимися. Когда человек ведет себя иначе, возникает раздражение, напряжение или другие негативные эмоции. При этом мы нередко уверены, что именно наше восприятие ситуации является единственно верным. Однако важно понимать: ожидания — это лишь наше представление о том, как люди должны себя вести, а не объективная норма, которой обязаны следовать окружающие", — заключил специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Мир. Новости мира
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
Еда и рецепты
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Наука и техника
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Последние материалы
Библейские масштабы катастрофы: разрушение водной инфраструктуры Ближнего Востока вызовет мгновенный коллапс
После разговора с человеком вдруг накрывает усталость: дело может быть совсем не в собеседнике
Когда каждая деталь важна: в Калининграде начали восстановление аутентичных фасадов домов
Страны Персидского залива задумались об отказе от инвестиций на Западе
Тюльпаны из Калининграда летят по всей России: новый обзор цветоводов и их тренды в СЗФО в 2026-м
Американская опека в прошлом: Франция разворачивает над Европой собственный атомный зонтик
Стены сохнут, а проблемы только начинаются: одна роковая ошибка, которая убивает уют в новом доме
Красноярск готовит погодный сюрприз к 8 Марта: небо меняет планы на выходные
Тротуар вместо перехода: власти Петрозаводска предложили удобства, но чего ждать от нового подхода
Фундамент тела под угрозой: незаметные мышцы стопы превращают походку в опасное испытание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.