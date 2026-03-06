Прыщи возвращаются во взрослом возрасте: многие даже не догадываются, что их провоцирует

Высыпания на лице, верхней части спины и груди могут появляться даже после 25 лет, причем иногда акне возникает у людей, которые никогда не сталкивались с этой проблемой в подростковом возрасте. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог, косметолог Лариса Сафонова.

Сафонова пояснила, что акне, возникающее во взрослом возрасте, в дерматологии называют акне тарда. По ее словам, такие высыпания появляются после 25 лет и могут затрагивать не только лицо, но и зоны с более активной работой сальных желез — верхнюю часть спины и грудь. При этом течение заболевания у взрослых пациентов имеет свои особенности.

"Акне у взрослых, или акне тарда, — это высыпания на лице, а также в верхней трети спины и на груди, которые появляются после 25 лет. Чаще всего с этой проблемой обращаются женщины. У некоторых пациентов подобные высыпания сохраняются еще с подросткового возраста, но бывает и так, что в юности кожа была чистой и никаких проблем не наблюдалось, а впервые они возникают уже во взрослом возрасте", — объяснила она.

Специалист отметила, что причины появления таких высыпаний могут быть разными. Часто акне связано с неправильным уходом за кожей и использованием комедогенных косметических средств, которые могут провоцировать закупорку пор. Кроме того, важную роль играют гормональные изменения и особенности питания.

"Одной из частых причин становится гормональный дисбаланс, который может сопровождаться усиленным салоотделением в этих зонах. Также значение имеет образ жизни — например, избыточное употребление углеводистой и жирной пищи, а также лишний вес, который может быть проявлением метаболического синдрома. Кроме того, высыпания могут провоцировать и неправильно подобранные средства ухода, особенно если они обладают комедогенным эффектом", — добавила дерматолог.

Сафонова подчеркнула, что акне во взрослом возрасте поддается лечению, однако важно вовремя обратиться к специалисту. В зависимости от формы заболевания врач может назначить как наружную терапию, так и препараты для приема внутрь. По ее словам, своевременное лечение помогает избежать осложнений, в том числе образования рубцов и пятен постакне, которые могут нарушать рельеф кожи и оставаться надолго.