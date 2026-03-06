Зависимость от алкоголя формируется не у всех одинаково: есть факторы, которые ускоряют ее развитие

Склонность к быстрому формированию алкогольной зависимости связана с сочетанием биологических и социальных факторов: наследственной предрасположенностью, семейными традициями употребления спиртного и психологическими особенностями личности, при которых алкоголь становится способом ухода от стресса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники "МедПлюс" Василий Шуров.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

Шуров отметил, что склонность к формированию алкогольной зависимости часто связана с сочетанием биологических и социальных факторов. По его словам, большую роль играет наследственность, а также среда, в которой растет и живет человек.

"Есть определенная наследственность: если в семье были люди с зависимостями, риск выше. Существует биологическая предрасположенность на уровне рецепторов, и она нередко передается по наследству. Также большое значение имеет социальная среда, где употребление алкоголя считается нормой или даже традицией. Если человек с детства видит такие модели поведения, когда за столом регулярно выпивают, это начинает восприниматься как естественная часть жизни", — подчеркнул нарколог.

Специалист добавил, что значение имеют и психологические особенности личности. Люди, которые хуже справляются со стрессом или не умеют конструктивно переживать трудные ситуации, чаще используют алкоголь как способ эмоциональной разрядки.

"Некоторые люди не умеют конструктивно справляться со стрессом и ищут способ просто отключить переживания. Тогда алкоголь начинает восприниматься как самый простой и быстрый способ временно уйти от проблем, расслабиться и перестать думать о трудностях. Постепенно формируется привычка снимать напряжение именно таким образом. В итоге человек начинает оправдывать употребление тем, что жизнь тяжелая, вокруг много стресса и без алкоголя якобы невозможно справиться с эмоциональной нагрузкой", — пояснил врач.

Шуров подчеркнул, что стресс сам по себе не является прямой причиной формирования алкогольной зависимости. По его словам, многое зависит от того, как человек интерпретирует стрессовые ситуации: для одних они становятся естественной реакцией на новые обстоятельства и стимулом для личного развития, тогда как другие используют стресс как оправдание употребления алкоголя.