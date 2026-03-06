Просыпаетесь без сил? Утренняя усталость может оказаться первым признаком болезни

Состояние, когда человек просыпается без сил даже после полноценного сна и отдыха, может быть признаком не только переутомления, но и различных нарушений в работе организма. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова is licensed under publiс domain Уставшая женщина

Чернышова объяснила, что ощущение усталости по утрам не всегда связано с нехваткой сна. По ее словам, важно отличать обычную усталость от переутомления, поскольку эти состояния требуют разного подхода к восстановлению.

"Если человек просыпается утром без сил, сначала нужно понять, идет ли речь об обычной усталости или уже о переутомлении. Отличить это довольно просто: если после выходных, когда человек хорошо отдохнул и не испытывал нагрузок, состояние улучшается — значит, это была обычная усталость. Но если даже после полноценного отдыха слабость и ощущение разбитости сохраняются, такое состояние уже можно считать переутомлением", — пояснила врач.

Специалист отметила, что в такой ситуации важно пересмотреть образ жизни. Причиной постоянной усталости нередко становится поздний отход ко сну, плохое качество сна, недостаток отдыха и ненормированный рабочий график. Врач советует нормализовать режим дня, работать только в отведенные часы, делать перерывы и регулярно бывать на свежем воздухе.

"Часто утренняя усталость связана с поздним отходом ко сну, плохим качеством сна, его недостаточной продолжительностью или ненормированным рабочим днем. Поэтому важно выстроить более стабильный режим: стараться работать только в рабочие часы, делать регулярные перерывы, ежедневно бывать на свежем воздухе и по возможности сократить или полностью отказаться от вредных привычек. Все это помогает создать условия, при которых организму легче функционировать и восстанавливаться", — добавила она.

Чернышова подчеркнула, что если корректировка режима дня и отдыха не приносит результата, откладывать визит к врачу не стоит. По ее словам, постоянная усталость относится к числу самых неспецифических симптомов и может сопровождать разные заболевания, поэтому важно провести медицинское обследование и исключить возможные проблемы со здоровьем.

"Утомляемость — один из самых неспецифических симптомов и может встречаться при самых разных заболеваниях. Так может начинаться сахарный диабет, недостаточная функция щитовидной железы, анемия, то есть низкий уровень гемоглобина, а также заболевания сердца, например миокардит. В некоторых случаях подобная картина наблюдается и при более серьезных заболеваниях. Поэтому врач оценивает сопутствующие признаки, назначает анализы и исследования, чтобы разобраться в причинах такого состояния", — отметила специалист.

Врач добавила, что если обследования не выявляют соматических причин, а образ жизни человека остается достаточно сбалансированным, постоянная усталость может быть связана с психологическими факторами — например, длительным хроническим стрессом, депрессивными состояниями или другими расстройствами. В таком случае следующим шагом должно стать обращение к психотерапевту, психиатру или психологу.