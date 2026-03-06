Витамины для настроения оказались ядом: почему популярные препараты превращают людей в овощей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Современные медицинские стандарты строго ограничивают применение психотропных средств только случаями подтвержденных клинических диагнозов. Использование рецептурных препаратов для коррекции обычного сезонного снижения продуктивности или кратковременной хандры считается недопустимым и опасным для здоровья.

Горсть таблеток
Фото: pixabay.com by frolicsomepl is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Горсть таблеток

Клинические показания и норма

Специалисты обращают внимание на то, что в обществе участились случаи подмены понятий, когда естественные эмоциональные реакции на стресс ошибочно принимаются за патологию. Вместе с тем, настоящая депрессия характеризуется длительным сохранением симптомов, включая нарушение сна, аппетита и полную утрату интереса к деятельности, о чем сообщает Газета. Ru.

"Антидепрессанты — это не витамины для настроения. Они назначаются при клинической депрессии и других подтвержденных расстройствах. Их задача — восстановить нарушенную работу нейромедиаторов мозга, а не сделать человека удобным или продуктивным", — говорит психиатр-нарколог Сергей Литков.

Риски самолечения и адаптация

Стоит отметить, что бесконтрольный прием серьезных медикаментов как инструмента для быстрого "улучшения" работоспособности может привести к серьезным побочным эффектам и искажению клинической картины болезни. В свою очередь, грамотная терапия при реальном расстройстве помогает восстановить биохимический баланс, позволяя человеку полноценно функционировать в социуме.

Важнейшим критерием для обращения за профессиональной помощью остается глубина и продолжительность подавленного состояния, мешающая привычному укладу жизни. При отсутствии медицинских показаний более эффективными методами коррекции признаются качественный отдых, психологическая поддержка и своевременная работа над изменением образа жизни.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
