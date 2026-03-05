Природный щит для иммунитета: эти обычные продукты превращают организм матери в неприступную крепость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Рацион будущей матери в период ожидания ребенка не требует соблюдения строгих ограничительных диет, однако подразумевает повышенное внимание к качеству и разнообразию нутриентов. Специалисты подчеркивают необходимость сбалансированного подхода к ежедневному меню для поддержания здоровья женщины и правильного формирования всех систем организма плода.

Красота беременной женщины на закате
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красота беременной женщины на закате

Основы правильного питания

В список наиболее полезных продуктов входят морская рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, и цельнозерновые крупы, обеспечивающие организм необходимой клетчаткой и фолиевой кислотой. Вместе с тем для укрепления костной ткани рекомендуется регулярное употребление натурального творога и печени трески, которая выступает незаменимым источником витамина D. Важное значение имеет и включение в рацион сезонной зелени, а также яблок, способствующих профилактике анемии и качественному пищеварению, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

"Во время беременности женщине особенно важно обеспечить свой организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Правильное питание способствует гармоничному развитию малыша и поддерживает здоровье самой беременной", — говорит врач-акушер-гинеколог Елена Шабалина.

Безопасность и здоровье

Стоит отметить, что помимо выбора полезных ингредиентов, будущим мамам следует строго соблюдать правила термической обработки продуктов и следить за их свежестью. В свою очередь, включение в ежедневное меню таких суперфудов, как черника и тыквенные семечки, позволяет эффективно поддерживать иммунную защиту и работу нервной системы. Грамотно составленный рацион становится фундаментом для максимально комфортного протекания беременности и залогом благополучия матери и ребенка в долгосрочной перспективе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
