Здоровье

Выбор правильных десертов позволяет поддерживать энергетический баланс организма без избыточной нагрузки на пищеварительную систему. Натуральные кондитерские изделия на основе фруктового пюре считаются наиболее предпочтительной альтернативой традиционным шоколадным конфетам.

Зефир
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зефир

Преимущества диетического состава

Классический зефир и пастила производятся с использованием яблочного пюре, яичного белка и природных загустителей, таких как пектин или агар-агар. Эти компоненты способствуют улучшению работы кишечника и обеспечивают организм необходимыми микроэлементами. Вместе с тем, отсутствие тяжелых жиров в составе делает подобные лакомства легкоусвояемыми, что критически важно для людей, ведущих активный образ жизни. Высокое содержание быстрых углеводов помогает оперативно восполнить дефицит глюкозы в крови, сообщает aif.ru.

"Пастила и зефир — это мастхев для спортсменов, представляющий собой быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Они используются как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена. За счёт отсутствия жира такие сладости быстрее усваиваются", — говорит диетолог-нутрициолог София Кованова.

Особенности рационального потребления

Данные продукты помогают эффективно добрать суточную норму углеводов, не создавая чувства тяжести. Стоит отметить, что при покупке альтернативных сладостей важно внимательно изучать этикетку на предмет отсутствия искусственных добавок. В свою очередь, умеренное включение пастилы в рацион позволяет избежать резких скачков сахара, сохраняя при этом работоспособность в течение дня.

Специалисты подчеркивают необходимость баланса между потреблением глюкозы и физической активностью для сохранения здоровья. Качественные сладости могут быть частью правильного питания при условии их грамотной интеграции в общее меню.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
