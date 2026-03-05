Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В изысканной мозаике человеческого тела, где ранние разрушения зубной эмали детьми незримо перетекают в сосудистые кризисы зрелости, датские ученые раскрыли поразительную связь между кариесом в детстве и риском инфарктов к сорока годам. Проникая сквозь призму многолетних наблюдений, это открытие подчеркивает, как кислотные метаболиты бактерий, размягчающие минеральный каркас зубов, закладывают основу для системного воспаления, эхом отдающегося в артериях спустя десятилетия. Вместе с тем, антропологические корни явления уходят в эволюцию, когда гигиена полости рта определяла выживание предков, делая ротовую каверну уязвимым порталом для патогенов.

Мама чистит зубы ребенку
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мама чистит зубы ребенку

Проанализировав данные более 568 тысяч человек по детским стоматологическим записям и медицинской статистике за почти два десятилетия, специалисты Университета Копенгагена установили статистически значимый рост сердечных рисков у тех, кто в юности мучился от кариеса или гингивита. У женщин с выраженным зубным поражением вероятность сердечно-сосудистых болезней возросла на 45 процентов, в то время как у мужчин этот индикатор составил 32 процента по сравнению с группой минимальных проблем. Более того, такие диспропорции намекают на гендерные нюансы биохимических реакций, где эстрогены, возможно, усиливают воспалительные каскады.

Бактерии вроде стрептококков и порфиромонасов, колонизируя десневые ниши, продуцируют токсины, проникающие в кровеносное русло и провоцирующие цитокиновый шторм, который разъедает эндотелий сосудов подобно кислоте. В результате липопротеины низкой плотности оседают в артериальных стенках, формируя атеросклеротические бляшки, чье разрастание физически сужает просвет и усиливает турбулентность потока крови. Примечательно, что антропология подтверждает эту уязвимость: переход к углеводной диете в неолите спровоцировал эпидемию кариеса, параллельно повышая сердечные угрозы в популяциях. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Несмотря на убедительность наблюдений, авторы акцентируют наблюдательный характер работы, исключая прямое доказательство причинности. В то же время, эти выводы побуждают к ранней профилактике зубного здоровья, превращая детскую улыбку в инвестицию в долгую сердечную гармонию. Таким образом, наука вновь демонстрирует единство организма, где микробный дисбаланс во рту предвещает макрососудистые потрясения.

