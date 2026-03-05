Контролировать вес становится сложнее: в этом возрасте организм начинает накапливать жир быстрее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

С возрастом риск набора лишнего веса увеличивается, однако это связано не столько с замедлением обмена веществ, сколько с изменением образа жизни и снижением физической активности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Девушка держится за живот
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка держится за живот

Эндокринолог отметил, что набор веса с возрастом чаще связан не столько с физиологическими изменениями, сколько с изменением повседневных привычек. По его словам, со временем люди начинают меньше двигаться, выбирают более комфортный образ жизни и сокращают физическую активность, тогда как питание часто остается прежним.

"С возрастом обмен веществ не обязательно замедляется напрямую, однако меняется образ жизни человека. Люди начинают меньше двигаться, чаще пользоваться транспортом и в целом стремятся к более комфортным условиям повседневной жизни. При этом объем питания, как правило, остается прежним или даже увеличивается. В результате энергозатраты снижаются, и риск набора массы тела у людей среднего и старшего возраста становится выше, чем у молодых", — пояснил он.

Специалист добавил, что дополнительную роль могут играть сопутствующие заболевания, например проблемы с суставами, из-за которых физическая активность еще больше снижается. Кроме того, у женщин важным фактором становится менопауза, когда происходят изменения гормонального фона, способствующие набору веса.

"Возраст примерно 45–60 лет — это период, когда запас молодости организма постепенно исчерпывается. При этом именно в это время еще не поздно активно вмешаться и скорректировать образ жизни. После 40–45 лет многое начинает зависеть уже не столько от врожденных ресурсов организма, сколько от самого человека — его питания, уровня физической активности и повседневных привычек. В среднем возрасте эти факторы начинают играть принципиально важную роль", — заключил Барсуков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
