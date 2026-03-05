Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт

Инсульт можно заподозрить по нескольким характерным признакам — асимметрии улыбки, слабости в руках или ногах и нарушению речи, которые сигнализируют о необходимости срочно вызвать скорую помощь. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.
Невролог объяснил, что для быстрой оценки состояния человека используется простая мнемоническая схема "УДАР". Эта модель помогает запомнить основные признаки инсульта и быстро понять, когда требуется срочная медицинская помощь.
"Самая классическая мнемоническая модель — это "УДАР". Буква У означает улыбку: нужно попросить человека улыбнуться и посмотреть, симметрична ли она. Д — это движение: человека просят поднять руки или пройтись, чтобы понять, нет ли слабости в руке или ноге. А — артикуляция, то есть речь: если человек не может произнести свое имя или повторить простую фразу, это тревожный признак. Р — это решение срочно вызвать скорую помощь, если проявляется хотя бы один из этих симптомов", — пояснил Соков.
Врач подчеркнул, что при инсульте решающее значение имеет скорость оказания медицинской помощи. По его словам, современные методы лечения позволяют значительно снизить риск тяжелых последствий, однако они эффективны только в первые часы после появления симптомов.
"У врачей есть всего около четырех часов для того, чтобы принять решение и ввести препарат, который может спасти человека от тяжелейших последствий инсульта. Это время называется "золотым окном". За этот период пациент должен не просто попасть в больницу, а уже пройти обследование и получить лечение. Именно поэтому так важно сразу вызвать скорую помощь при появлении первых симптомов. Если время упущено, риск тяжелых осложнений значительно возрастает", — предупредил невролог.
Соков также отметил, что инсульт редко возникает внезапно без каких-либо предпосылок. Как правило, это итог длительных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, которые постепенно приводят к так называемой сосудистой катастрофе.
"Инсульт — это всегда следствие какой-то патологии. Инсульт и инфаркт — это то, что врачи между собой называют сосудистой катастрофой. По статистике чаще всего к этому приводят проблемы с сердечно-сосудистой системой. Например, такие состояния, как гипертоническая болезнь или атеросклероз сосудов, в конечном итоге могут привести к формированию инсульта. Поэтому важную роль играет первичная профилактика — здоровый образ жизни и контроль состояния сердечно-сосудистой системы", — подчеркнул специалист.
Соков добавил, что после перенесенного инсульта риск повторного эпизода обычно выше, чем вероятность первичного. Поэтому пациентам важно внимательно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, регулярно наблюдаться у врача и соблюдать назначенное лечение.
