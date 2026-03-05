Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Инсульт можно заподозрить по нескольким характерным признакам — асимметрии улыбки, слабости в руках или ногах и нарушению речи, которые сигнализируют о необходимости срочно вызвать скорую помощь. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Инсульт
Фото: Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инсульт

Невролог объяснил, что для быстрой оценки состояния человека используется простая мнемоническая схема "УДАР". Эта модель помогает запомнить основные признаки инсульта и быстро понять, когда требуется срочная медицинская помощь.

"Самая классическая мнемоническая модель — это "УДАР". Буква У означает улыбку: нужно попросить человека улыбнуться и посмотреть, симметрична ли она. Д — это движение: человека просят поднять руки или пройтись, чтобы понять, нет ли слабости в руке или ноге. А — артикуляция, то есть речь: если человек не может произнести свое имя или повторить простую фразу, это тревожный признак. Р — это решение срочно вызвать скорую помощь, если проявляется хотя бы один из этих симптомов", — пояснил Соков.

Врач подчеркнул, что при инсульте решающее значение имеет скорость оказания медицинской помощи. По его словам, современные методы лечения позволяют значительно снизить риск тяжелых последствий, однако они эффективны только в первые часы после появления симптомов.

"У врачей есть всего около четырех часов для того, чтобы принять решение и ввести препарат, который может спасти человека от тяжелейших последствий инсульта. Это время называется "золотым окном". За этот период пациент должен не просто попасть в больницу, а уже пройти обследование и получить лечение. Именно поэтому так важно сразу вызвать скорую помощь при появлении первых симптомов. Если время упущено, риск тяжелых осложнений значительно возрастает", — предупредил невролог.

Соков также отметил, что инсульт редко возникает внезапно без каких-либо предпосылок. Как правило, это итог длительных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, которые постепенно приводят к так называемой сосудистой катастрофе.

"Инсульт — это всегда следствие какой-то патологии. Инсульт и инфаркт — это то, что врачи между собой называют сосудистой катастрофой. По статистике чаще всего к этому приводят проблемы с сердечно-сосудистой системой. Например, такие состояния, как гипертоническая болезнь или атеросклероз сосудов, в конечном итоге могут привести к формированию инсульта. Поэтому важную роль играет первичная профилактика — здоровый образ жизни и контроль состояния сердечно-сосудистой системы", — подчеркнул специалист.

Соков добавил, что после перенесенного инсульта риск повторного эпизода обычно выше, чем вероятность первичного. Поэтому пациентам важно внимательно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, регулярно наблюдаться у врача и соблюдать назначенное лечение.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
