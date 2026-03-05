Есть сладкое без страха набрать вес: в России появились сахарозаменители нового поколения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Сладкие белки могут стать одной из самых перспективных альтернатив сахару: они в тысячи раз слаще, практически не содержат калорий и не повышают уровень глюкозы в крови. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Эмоциональное переедание
Фото: freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмоциональное переедание

По словам диетолога, постоянный избыток сахара в рационе значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и даже деменции. При этом полный отказ от сладкого для многих оказывается крайне сложной задачей, поскольку тяга к сладкому формирует сильную зависимость и влияет на эмоциональное состояние человека.

"Сладкий вкус — это серьезный фактор счастливой и позитивной жизни. Сладкое создает нам настроение, поэтому сохранить одновременно здоровье и позитивный настрой помогают новые сахарозаменители, о которых пока мало что известно. Сладкие белки — это следующее поколение натуральных сахарозаменителей. К ним относятся такие вещества, как тауматин, браззеин, монеллин, куркумин и другие", — рассказал Кабанов.

Специалист пояснил, что эти вещества получают из семян и плодов тропических растений Африки и Азии. По его словам, люди использовали их в пищу еще в древности, отмечая их выраженный сладкий вкус. При этом такие белки значительно превосходят сахар по интенсивности сладости, но практически не содержат калорий.

"Сладкие белки могут быть до 3000 раз слаще сахара и при этом обладают минимальной калорийностью. Исследования показывают, что они не только не повышают уровень сахара в крови, но и могут снижать уровень инсулина. Такой уровень сладости позволяет использовать их в минимальном количестве при производстве сладостей — условно говоря, всего несколько молекул создают на языке настоящий взрыв сладкого вкуса", — отметил он.

Кабанов добавил, что ученые получают все больше данных о дополнительных полезных свойствах таких веществ. В частности, по его словам, сладкие белки способны снижать воспаление, подавлять патогенную микрофлору кишечника и способствовать снижению артериального давления.

"Сладкие белки уже сертифицированы в России и странах ЕАЭС и начинают поступать производителям продуктов питания. В мире растет заболеваемость диабетом и ожирением, поэтому поиск безопасных альтернатив сахару становится все более актуальной задачей. Использование таких ингредиентов может помочь сократить потребление сахара, не отказываясь от привычного сладкого вкуса. Не исключено, что в ближайшем будущем сладкие белки могут получить широкое распространение", — заключил диетолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Есть сладкое без страха набрать вес: в России появились сахарозаменители нового поколения
