Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий

Сезонная перестройка организма весной может сопровождаться ослаблением, тревожными и депрессивными состояниями, которые у некоторых людей усиливают тягу к алкоголю и повышают риск срывов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПС Клиника" Александр Панов.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печальный человек

Ранее врач-психиатр Степан Фимкин сообщил "Газете.Ru", что с наступлением весны врачи фиксируют рост срывов у людей с алкогольной зависимостью и увеличение числа пациентов с острыми психозами в реанимациях.

Панов объяснил, что весенний период традиционно считается непростым для психоэмоционального состояния человека. По его словам, в это время организм переживает адаптацию после зимы, а накопившаяся усталость и дефицит витаминов могут усиливать внутреннее напряжение.

"Весной происходит сезонная перестройка организма, возможны общее ослабление, истощение, авитаминоз. Переход из зимы в весну у некоторых людей может сопровождаться тревожными или депрессивными состояниями. На этом фоне может усиливаться интерес к алкоголю, иногда появляются запои и увеличивается общее потребление спиртного. А уже на выходе из запоя у части пациентов могут возникать эпизоды алкогольного делирия, так называемой белой горячки", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что при ухудшении эмоционального состояния важно своевременно обращаться за помощью и не пытаться справляться с напряжением за счет алкоголя. По его словам, в таких ситуациях лучше использовать более безопасные способы поддержки психического и физического состояния.

"Важно не доводить ситуацию до злоупотребления алкоголем и запоев. Если появляются тревожные или депрессивные состояния, лучше обратиться к специалисту — психологу или врачу. Кроме того, полезны витаминотерапия, легкие физические нагрузки, прогулки, бассейн и другие виды активности. Если же этого недостаточно, тогда возможно подключение медикаментозной терапии под контролем психиатра или психиатра-нарколога", — заключил Панов.