Жительница Подмосковья месяц жила с этим внутри: организм пытался спрятать опасность

Здоровье

В больницу Красногорска поступила 59-летняя жительница Подмосковья с сильными болями в животе. Выяснилось, что их причиной стали четыре швейные иглы. Женщина случайно проглотила их месяц назад, и за это время они проникли в ткани. Три иглы оказались в брюшной полости, ещё одна — в передней брюшной стенке. К этому моменту вокруг них уже начала нарастать ткань. Организм пытался изолировать опасные предметы, формируя спайки — плотные соединения из коллагена, что усложнило работу хирургов.

Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате
Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Во время операции врачи сначала планировали удалить иглы с помощью лапароскопии — через небольшие проколы. Однако из-за внезапного кровотечения им пришлось перейти к открытой операции — лапаротомии. Длинная и острая форма игл позволяла им постепенно смещаться внутри организма под действием жидкостей и силы тяжести. В итоге одна из них даже достигла поджелудочной железы, но серьёзных повреждений органа удалось избежать. При этом защитная реакция организма помогла предотвратить развитие сепсиса, хотя риск образования абсцессов оставался высоким, сообщает "Вести Подмосковья".

"Изначально мы планировали лапароскопию — операцию через небольшие проколы, но из-за открывшегося кровотечения пришлось перейти на лапаротомию — рассечение передней брюшной стенки. В результате мы смогли успешно удалить все четыре иглы. Они прошли через стенку желудка, а одна даже проникла в поджелудочную железу. К счастью, поджелудочную удалось сохранить", — отмечает заведующий первым хирургическим отделением больницы Николай Мурашов.

После удаления игл пациентка быстро восстановилась, осложнений не возникло. Врачи отмечают, что такие инородные предметы могут быть очень опасны: они способны повреждать органы, вызывать гнойные очаги и даже приводить к заражению крови.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
