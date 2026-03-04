Жир уходит без диет: эта процедура работает там, где не помогают тренировки

Инъекции липолитиков могут быть безопасным и эффективным способом коррекции локальных жировых отложений, однако результат и отсутствие осложнений во многом зависят от типа препарата, правильного соблюдения протокола процедуры и квалификации специалиста, который проводит инъекции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

Фото: www.pexels.com by cottonbro studio is licensed under Бесплатное использование Косметолог

Специалист отметила, что липолитики используются для локальной коррекции жировых отложений, однако безопасность процедуры зависит от ряда факторов. В первую очередь речь идет о типе препарата и правильности его применения.

"Существует два вида липолитиков. Прямые содержат вещества, которые непосредственно разрушают мембрану жировых клеток, поэтому они считаются более агрессивными и требуют очень точного применения. Непрямые липолитики работают иначе — они стимулируют обменные процессы в жировой ткани и помогают ей постепенно расщепляться. Именно поэтому такие препараты обычно считаются более безопасными. Но в любом случае важно понимать, что процедура требует грамотного подхода", — пояснила Миронова.

Косметолог подчеркнула, что решающую роль играет квалификация специалиста. По ее словам, врач должен учитывать анатомию, особенности пациента и правильно подбирать дозировку препарата, а также технику его введения.

"Самый важный фактор безопасности — это квалификация специалиста. Процедуру должен проводить опытный врач-косметолог или дерматолог, который хорошо знает анатомию и понимает, как действует препарат. Врач должен правильно подобрать дозировку, технику введения и количество сеансов. Все это должно соответствовать протоколам процедуры и рекомендациям производителя. Неправильное введение может привести к серьезным осложнениям", — отметила эксперт.

Миронова добавила, что перед процедурой обязательно оценивается состояние здоровья пациента. Врач должен учитывать возможные аллергические реакции, сопутствующие заболевания, а также наличие имплантов или филлеров в зоне коррекции.

"Существуют и абсолютные противопоказания. Это беременность и период лактации, онкологические и аутоиммунные заболевания, инфекционные болезни, нарушения свертываемости крови и психические расстройства. Также важно учитывать аллергические реакции на компоненты препарата, поскольку липолитики представляют собой мезотерапевтические коктейли с большим количеством веществ. Кроме того, противопоказаниями могут быть сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и недавно перенесенные операции", — подчеркнула Миронова.

Эксперт пояснила, что липолитики применяются в тех случаях, когда жировые отложения сохраняются даже при занятиях спортом и соблюдении диеты. По ее словам, чаще всего пациенты обращаются для коррекции второго подбородка, области щек, боков, живота и бедер.

"Липолитики хорошо подходят для пациентов с локальными жировыми отложениями, которые не уходят при занятиях спортом и диетах. Чаще всего это зона второго подбородка, щеки, бока, живот, область под лопатками или бедра. Такие препараты работают локально и помогают скорректировать отдельные зоны, даже если у человека нет избыточного веса. Их нельзя сравнивать с инъекционными препаратами для похудения, разработанными для лечения сахарного диабета, потому что это совершенно разные методы воздействия", — добавила специалист.

По словам Мироновой, при использовании сертифицированных препаратов и проведении процедуры в клинике серьезные нежелательные реакции встречаются крайне редко. Она подчеркнула, что большинство осложнений связано с тем, что инъекции выполняются непрофессионалами или в ненадлежащих условиях.