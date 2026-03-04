Тромб в вене может появиться из-за неочевидных причин: эти факторы часто остаются без внимания

Тромбоз вен может возникать из-за наследственности, травм, обезвоживания организма, инфекций и даже некоторых лекарственных препаратов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев.

Фото: scientificanimations.com by https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тромб

Специалист отметил, что одной из наиболее распространенных причин венозного тромбоза является наследственная предрасположенность. По его словам, на нее могут указывать эпизоды тромбозов или тромбофлебитов у близких родственников, а также ранние инфаркты и инсульты в семье.

"Существуют генетические факторы, которые предрасполагают к развитию венозного тромбоза. Обратить внимание стоит на семейный анамнез: если у родственников были тромбозы или тромбофлебиты, а также инфаркты или инсульты в молодом возрасте. Такие события могут говорить о том, что система крови работает не совсем правильно", — пояснил Богачев.

Врач добавил, что риск образования тромбов увеличивается при ряде внешних факторов. К ним относятся тяжелые травмы конечностей, особенно переломы с длительной фиксацией гипсом или другими средствами, которые ограничивают подвижность.

"К развитию тромбоза могут приводить тяжелые травмы конечностей, например переломы, когда накладывается гипс или лангета и движение ограничено. Еще один важный фактор — обезвоживание организма, когда человек теряет жидкость и не восполняет ее, из-за чего кровь сгущается. Кроме того, образование тромбов может стимулировать неконтролируемый прием препаратов женских половых гормонов", — отметил специалист.

Богачев подчеркнул, что тромбоз может возникать и на фоне тяжелых инфекционных заболеваний, а также онкологических процессов. Он пояснил, что в период пандемии COVID-19 врачи наблюдали рост числа тромбозов, поскольку вирус способен повреждать внутреннюю стенку сосудов и провоцировать образование тромбов.

"Если происходит так называемый немотивированный тромбоз, когда нет очевидной причины его появления, такого пациента обязательно нужно обследовать. Нередко онкологические заболевания даже на ранних стадиях могут проявляться тромбозами поверхностных или глубоких вен. Поэтому в таких случаях необходимо проходить дополнительную диагностику", — подчеркнул врач.

Он также отметил, что тромбоз можно не только лечить, но и предотвращать. По словам специалиста, если учитывать факторы риска и особенности системы свертывания крови, в ряде случаев можно заранее применять проверенные препараты для профилактики.

"Если тромб свежий, то есть ему не больше двух недель, его можно растворить с помощью специальных препаратов, если в этом есть необходимость. Это чаще требуется, когда тромб образуется в крупных венах. Кроме того, существуют технологии, которые позволяют удалить тромб без открытой операции — его извлекают с помощью специального устройства", — добавил Богачев.

Врач подчеркнул, что при появлении первых симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту и пройти диагностику. К таким признакам он отнес боль, отек и дискомфорт по ходу вены. По словам врача, чем раньше выявлен тромб, тем выше шансы вовремя начать лечение и избежать осложнений.