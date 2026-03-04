Самооценка дает трещину еще в детстве: одна модель воспитания убивает веру в успех

Постоянная самокритика, склонность считать собственные успехи случайностью и привычка обращать внимание только на ошибки могут постепенно формировать у человека заниженную самооценку и чувство неуверенности в себе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Фото: Pravda,Ru by Ксения Евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Внутреннее напряжение и самокритика

Специалист объяснила, что подобное восприятие себя нередко связано с формированием так называемого внутреннего критика. Он появляется тогда, когда человек привыкает оценивать себя через призму неудач и игнорировать собственные достижения.

"Если ребенка в детстве мало хвалили, а чаще указывали на ошибки, у него формируется привычка обесценивать собственные достижения. Даже когда у него что-то получается, он может думать, что это просто случайность. При этом за любые промахи он начинает себя жестко критиковать. Такое состояние часто сопровождается ощущением, будто человек является самозванцем", — пояснила Леонова.

Психолог подчеркнула, что основа самооценки закладывается в раннем возрасте и во многом зависит от реакции значимых взрослых. Ребенок ориентируется на то, как его оценивают родители и окружающие, и постепенно усваивает эту модель отношения к себе.

"Изначально самооценка находится в руках внешнего окружения, потому что ребенок сам себя оценить не может. Он ориентируется на мнение значимых взрослых. Если они не поддерживают его и не хвалят за достижения, а внимание уделяют только ошибкам, у ребенка формируется не вполне адекватная самооценка. Со временем он усваивает это отношение как свое собственное и переносит его во взрослую жизнь", — подчеркнула специалист.

Леонова добавила, что изменить отношение к себе возможно и без обращения к специалисту. По ее словам, начать можно с самостоятельного изучения темы — чтения профильных книг и материалов, а также статей психологов, которые объясняют механизмы формирования самооценки и способы работы с ней.

Она подчеркнула, что главная задача в этом процессе заключается не столько в повышении самооценки, сколько в формировании более адекватного и реалистичного отношения человека к самому себе и своим достижениям.