Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кожа теряет броню и сдаётся времени: красное пятно на шее лидера выдало пугающую правду
Тромб в вене может появиться из-за неочевидных причин: эти факторы часто остаются без внимания
Можжевельник кричит о помощи: 2 простых шага, чтобы спасти хвойного красавца от гибели
Персидский залив закрутил авиамаршруты: где можно отдохнуть без лишней турбулентности
Искры летят в глаза, а деньги — мимо: огромные цифры в вакансиях оказались красивой оберткой
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Запах вышел за пределы квартиры: чем может обернуться жалоба соседей
Мерц добивается роли Европы в переговорах по Украине: почему ЕС остался за бортом переговоров

Самооценка дает трещину еще в детстве: одна модель воспитания убивает веру в успех

Здоровье

Постоянная самокритика, склонность считать собственные успехи случайностью и привычка обращать внимание только на ошибки могут постепенно формировать у человека заниженную самооценку и чувство неуверенности в себе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Внутреннее напряжение и самокритика
Фото: Pravda,Ru by Ксения Евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внутреннее напряжение и самокритика

Специалист объяснила, что подобное восприятие себя нередко связано с формированием так называемого внутреннего критика. Он появляется тогда, когда человек привыкает оценивать себя через призму неудач и игнорировать собственные достижения.

"Если ребенка в детстве мало хвалили, а чаще указывали на ошибки, у него формируется привычка обесценивать собственные достижения. Даже когда у него что-то получается, он может думать, что это просто случайность. При этом за любые промахи он начинает себя жестко критиковать. Такое состояние часто сопровождается ощущением, будто человек является самозванцем", — пояснила Леонова.

Психолог подчеркнула, что основа самооценки закладывается в раннем возрасте и во многом зависит от реакции значимых взрослых. Ребенок ориентируется на то, как его оценивают родители и окружающие, и постепенно усваивает эту модель отношения к себе.

"Изначально самооценка находится в руках внешнего окружения, потому что ребенок сам себя оценить не может. Он ориентируется на мнение значимых взрослых. Если они не поддерживают его и не хвалят за достижения, а внимание уделяют только ошибкам, у ребенка формируется не вполне адекватная самооценка. Со временем он усваивает это отношение как свое собственное и переносит его во взрослую жизнь", — подчеркнула специалист.

Леонова добавила, что изменить отношение к себе возможно и без обращения к специалисту. По ее словам, начать можно с самостоятельного изучения темы — чтения профильных книг и материалов, а также статей психологов, которые объясняют механизмы формирования самооценки и способы работы с ней.

Она подчеркнула, что главная задача в этом процессе заключается не столько в повышении самооценки, сколько в формировании более адекватного и реалистичного отношения человека к самому себе и своим достижениям.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Транссиб перестает резать город пополам: Благовещенский путепровод соединяет северные кварталы с центром
Новости Благовещенска сегодня
Транссиб перестает резать город пополам: Благовещенский путепровод соединяет северные кварталы с центром
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Последние материалы
Тромб в вене может появиться из-за неочевидных причин: эти факторы часто остаются без внимания
Ритм воды сильнее аптечных средств: гидротерапия перестраивает работу нервной системы
Кошелёк станет чуть тяжелее: социальные выплаты пенсионерам преодолеют важную психологическую отметку
Самооценка дает трещину еще в детстве: одна модель воспитания убивает веру в успех
Можжевельник кричит о помощи: 2 простых шага, чтобы спасти хвойного красавца от гибели
Боевая готовность вместо отдыха: почему отсутствие подушки под головой вызывает беспричинную тревогу
Зонтик Вашингтона оказался дырявым решетом: европейские столицы остаются без защиты перед возможным роем дронов
Каменная катапульта швыряет жизнь в космос: пустынные бактерии переживают сжатие камня в порошок
Персидский залив закрутил авиамаршруты: где можно отдохнуть без лишней турбулентности
Кол в спине или тревожный набат: боль между лопатками часто маскирует опасные сбои в организме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.