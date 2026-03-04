Ювелирная работа вместо скальпеля: хирурги нашли способ удалять новообразования без лишних разрезов

В Новокузнецке хирурги городской клинической больницы №1 осуществили выдающуюся процедуру, удалив сложную опухоль желудка у шестидесятишестилетнего пациента, проникнув через минимальное отверстие, подобное замочной скважине.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Новообразование, выявленное во время рутинной гастроскопии, представляло собой вызов традиционным методам, где ранее требовалось удаление значительной части органа с последующим длительным восстановлением. Благодаря передовому оборудованию, оснащенному тонким эндоскопом, специалисты провели тоннельную резекцию, сохранив целостность желудка и минимизировав травму тканей.

Тоннельная резекция: физика точности

Этот метод опирается на принципы оптики, где тонкий зонд, передающий изображение через волоконно-оптический кабель, позволяет хирургу визуализировать и иссекать патологию под прямым контролем, избегая обширных разрезов.

Вместе с тем прецизионные инструменты, управляемые через тот же канал, обеспечивают удаление опухоли слой за слоем, что снижает риск осложнений и кровопотери, подчеркивая эволюцию хирургической техники от грубых вмешательств к ювелирной работе.

"Уникальность и польза малоинвазивных методов в том, что даже после сложнейших операций пациенты быстрее восстанавливаются, меньше времени проводят в стационаре и благополучно возвращаются к обычной жизни", — отмечает министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

Скорое возвращение к жизни

Пациент, перенесший эту процедуру, уже на четвертый день покинул стационар в удовлетворительном состоянии, что демонстрирует преимущества малоинвазивного подхода в сокращении реабилитационного периода.

Несмотря на сложность новообразования, отсутствие необходимости в резком отделении части желудка позволило сохранить его функциональность, обеспечивая нормальное пищеварение без долгосрочных ограничений. Более того, такая техника снижает вероятность послеоперационных инфекций, подчеркивая гармонию между технологическим прогрессом и естественными процессами регенерации тканей.

В перспективе внедрение тоннельной резекции обещает стать стандартом для подобных случаев, расширяя доступ к высокотехнологичной помощи в регионах, где ресурсы ограничены, но экспертиза высока. Примечательно, что успех операции в Кузбассе вдохновляет на дальнейшее совершенствование протоколов, интегрируя уроки анатомии и материаловедения для еще большей безопасности. В то же время, пациенты обретают не только здоровье, но и уверенность в надежности современной медицины. Об этом сообщает VSE42.Ru.