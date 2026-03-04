Тело подаёт сигналы: как обычные анализы выявляют болезни задолго до симптомов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Значительная часть серьезных заболеваний на ранних стадиях развивается скрытно, не сопровождаясь дискомфортом или какими-либо заметными признаками, что делает профилактические обследования незаменимым инструментом сохранения здоровья.

Врач с стетоскопом в белом халате
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач с стетоскопом в белом халате

Регулярная диагностика, проводимая ежегодно даже при полном благополучии, позволяет выявить потенциальные угрозы задолго до появления симптомов, минимизируя риски осложнений. Вместе с тем такая систематическая проверка способствует поддержанию жизненного тонуса, помогая организму оставаться в гармонии с повседневными нагрузками.

Базовый комплекс до сорока лет

В возрасте до сорока лет при отсутствии жалоб стандартный набор обследований включает анкетирование, осмотр терапевта с фиксацией роста, окружности талии, массы тела и артериального давления, а также ежегодный общий анализ крови с контролем уровня холестерина и глюкозы, что дает полную картину общего состояния.

Раз в два года обязательна флюорография для скрининга туберкулеза, а с тридцати пяти лет добавляется электрокардиограмма как ежегодная мера. Женщинам при этом рекомендуется посещать гинеколога каждые полгода с УЗИ молочных желез и органов малого таза не реже раза в год, дополняя онкоскрининг Пап-тестом каждые три года в возрасте от двадцати одного до двадцати девяти лет и тестом на вирус папилломы человека каждые пять лет начиная с двадцати пяти.

"В возрасте до 40 лет, если у человека нет жалоб, базовый чекап включается в себя: анкетирование, осмотр терапевта с измерением роста, окружности талии, веса и артериального давления. Также ежегодно рекомендуется сдавать общий анализ крови и проверять уровень холестерина и глюкозы. Эти показатели позволяют оценить общее состояние здоровья и определить необходимость дополнительных исследований. Раз в два года для скрининга туберкулеза необходимо делать флюорографию. А начиная с 35 лет к обязательным ежегодным обследованиям добавляется ЭКГ", — отмечает эксперт Росгосстраха по онкострахованию Ольга Купцова.

Расширение после сорока лет

После сорока лет перечень обязательных мер дополняется ежегодным измерением внутриглазного давления и анализом кала на скрытую кровь каждые два года, с ежегодным контролем после шестидесяти пяти, а в сорок пять лет проводится однократная эндоскопия пищевода и желудка. С этого возраста растет онкологический риск, поэтому с сорока пяти лет вводится скрининг толстого кишечника с анализом кала и при необходимости колоноскопией, мужчинам — тест на ПСА для предстательной железы, женщинам — маммография каждые один-два года.

Примечательно, что вредные привычки вроде курения или избыточного веса, а также стресс требуют индивидуальных дополнений, таких как низкодозная КТ легких для курильщиков или расширенная биохимия крови.

Нельзя игнорировать тревожные сигналы вроде боли в груди при нагрузке, одышки, отеков, перебоев сердца, давления выше 135/85 мм рт. ст., необъяснимой потери веса, слабости, лихорадки, изменений родинок, крови в стуле или моче, уплотнений, длительного кашля или осиплости более трех недель, поскольку они требуют немедленного обращения без ожидания плановой проверки.

Несмотря на это, регулярная диспансеризация остается основой профилактики, повышая шансы на полное выздоровление при раннем обнаружении, особенно онкозаболеваний, которые часто протекают бессимптомно. Более того, формирование культуры превентивного подхода в обществе позволит значительно улучшить показатели здоровья населения в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Газета.Ru.

