Здоровье

Современная кондитерская индустрия зачастую превращает привычные десерты в сложные химические соединения, где за эстетичной оболочкой скрывается серьезная угроза для метаболического здоровья человека. Ценность сладостей определяется не столько калорийностью, сколько чистотой и простотой их компонентного состава, который напрямую взаимодействует с эндокринной системой. Чрезмерное увлечение продуктами с многосложными формулами неизбежно ведет к дестабилизации обмена веществ, независимо от исходных физических показателей организма.

Особую настороженность вызывают изделия, в которых естественные сахара заменены на концентрированную фруктозу и разнообразные синтетические сиропы, провоцирующие резкие скачки инсулина. Подобные ингредиенты в сочетании с гидрогенизированными жирами создают критическую нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. Отсутствие прозрачности в перечне добавок делает влияние таких конфет на физиологические процессы практически непредсказуемым и потенциально деструктивным — сообщает aif.ru.

"Совсем никому не рекомендуется есть конфеты, содержащие фруктозу, сиропы, гидрогенизированные жиры и длинные списки добавок. Тут нет зависимости, есть ли у человека диабет или ожирение, такие конфеты не принесут пользы никому", — отмечает София Кованова.

Принципы функционального питания диктуют необходимость жесткого фильтра при выборе лакомств, отдавая безусловный приоритет продуктам с максимально коротким и понятным составом. Взаимосвязь между качеством нутриентов и долголетием становится очевидной, когда мы рассматриваем воздействие добавок на клеточном уровне, где лишние консерванты выступают в роли триггеров воспалительных процессов. Таким образом, отказ от промышленно переработанных сластей в пользу натуральных альтернатив становится не просто диетическим ограничением, а осознанным актом сохранения биологического ресурса.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
