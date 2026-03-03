Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настоящий враг гормонов скрывается в повседневной еде: именно он запускает метаболический сбой
Масла против кремов — битва за молодость кожи: что поможет победить время и сухость
Вместо молниеносной победы — новая реальность: Иран удержал удар и спутал главный расчёт
Шизофрения не всегда начинается с бреда: эти изменения в поведении многие списывают на усталость
Любовь есть, прав нет: чем рискуют пары, которые избегают регистрации отношений
Попытка оставить Иран без головы провалилась: этот ресурс оказался недооценён
Тараканы идут в атаку: как распознать тайные очаги нашествия и остановить вторжение
Ноги теряют силу к вечеру: за безобидным ощущением может скрываться серьезное заболевание
Благотворительная Добрая лыжня Совкомбанк собрала 500 спортсменов и любителей

Отслойка сетчатки угрожает внезапной слепотой: опасность касается не только пожилых

Здоровье

Вспышки света перед глазами и внезапное выпадение участка поля зрения могут свидетельствовать об отслойке сетчатки — состоянии, при котором внутренняя оболочка глаза отделяется от сосудистой и без своевременной помощи способно привести к утрате зрения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Глаз
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Левина пояснила, что отслойка сетчатки связана с нарушением ее контакта с сосудистой оболочкой, которая обеспечивает питание зрительных клеток. По ее словам, без своевременного вмешательства это состояние может быстро прогрессировать и приводить к тяжелым последствиям для зрения.

"Отслойка сетчатки — это заболевание, при котором сетчатка отделяется от сосудистой оболочки, которая ее питает. Это обычно приводит к быстрой потере зрения и требует немедленного обращения к врачу. С возрастом, чаще после 45–50 лет, стекловидное тело теряет влагу и сжимается, отходя от сетчатки. В норме это проходит без последствий, но если стекловидное тело слишком плотно прикреплено к сетчатке, может возникнуть разрыв и как следствие — отслойка", — отметила она.

Специалист добавила, что помимо возрастных изменений существуют и другие причины развития патологии. К ним относятся травмы, воспалительные процессы и системные заболевания, которые влияют на состояние сосудов и тканей глаза. В группе риска находятся пациенты с близорукостью, сахарным диабетом и гипертонией.

"Отслойка может происходить и по причине травм, ударов, контузий глаза. При сахарном диабете в глазу прорастают новые патологические сосуды, они ломкие и могут повреждаться, что также приводит к отслойке. Скопление жидкости при воспалительных заболеваниях или опухолях тоже способно вызвать это состояние. Поэтому пациенты из групп риска должны находиться под наблюдением врача", — отметила врач.

Левина пояснила, что проявления зависят от того, какая часть сетчатки вовлечена в процесс. Если отслойка происходит в зоне, отвечающей за центральное зрение, это сразу становится причиной потери зрения. При периферической локализации снижение зрения может долгое время не возникать, поэтому такие изменения нередко остаются незамеченными.

"Пациенты могут внезапно заметить, что часть поля зрения как будто закрыта или появляется темный участок, который не исчезает. Иногда этому предшествуют вспышки, молнии или яркие световые явления перед глазами. После этого словно возникает шторка, и участок изображения выпадает из поля зрения. Это очень грозный симптом, который требует немедленного обращения к врачу, потому что эффективность лечения напрямую зависит от скорости диагностики и начала помощи", — заключила офтальмолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Новости спорта
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Садоводство, цветоводство
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Садоводство, цветоводство
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Популярное
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России

Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.

Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Последние материалы
Гиганты vs. старожилы: битва за квартиры в Нижнем Новгороде — кто захватит рынок?
Отслойка сетчатки угрожает внезапной слепотой: опасность касается не только пожилых
Перекрыли пути, оставили без дорог: как жители Петрозаводска объявили войну РЖД
Янтарная кислота против тяги: почему популярные средства не способны вызвать отвращение к вину
Брюссель признал тупик с кредитом для Украины
Настоящий враг гормонов скрывается в повседневной еде: именно он запускает метаболический сбой
Ночь загорится огнями: девять редких небесных событий, которые увидит мир в марте 2026
Масла против кремов — битва за молодость кожи: что поможет победить время и сухость
Фигура скажет спасибо: легкий микс из птицы и овощей заменяет тяжелые ужины без потери сытости
Вместо молниеносной победы — новая реальность: Иран удержал удар и спутал главный расчёт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.