Отслойка сетчатки угрожает внезапной слепотой: опасность касается не только пожилых

Вспышки света перед глазами и внезапное выпадение участка поля зрения могут свидетельствовать об отслойке сетчатки — состоянии, при котором внутренняя оболочка глаза отделяется от сосудистой и без своевременной помощи способно привести к утрате зрения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Левина пояснила, что отслойка сетчатки связана с нарушением ее контакта с сосудистой оболочкой, которая обеспечивает питание зрительных клеток. По ее словам, без своевременного вмешательства это состояние может быстро прогрессировать и приводить к тяжелым последствиям для зрения.

"Отслойка сетчатки — это заболевание, при котором сетчатка отделяется от сосудистой оболочки, которая ее питает. Это обычно приводит к быстрой потере зрения и требует немедленного обращения к врачу. С возрастом, чаще после 45–50 лет, стекловидное тело теряет влагу и сжимается, отходя от сетчатки. В норме это проходит без последствий, но если стекловидное тело слишком плотно прикреплено к сетчатке, может возникнуть разрыв и как следствие — отслойка", — отметила она.

Специалист добавила, что помимо возрастных изменений существуют и другие причины развития патологии. К ним относятся травмы, воспалительные процессы и системные заболевания, которые влияют на состояние сосудов и тканей глаза. В группе риска находятся пациенты с близорукостью, сахарным диабетом и гипертонией.

"Отслойка может происходить и по причине травм, ударов, контузий глаза. При сахарном диабете в глазу прорастают новые патологические сосуды, они ломкие и могут повреждаться, что также приводит к отслойке. Скопление жидкости при воспалительных заболеваниях или опухолях тоже способно вызвать это состояние. Поэтому пациенты из групп риска должны находиться под наблюдением врача", — отметила врач.

Левина пояснила, что проявления зависят от того, какая часть сетчатки вовлечена в процесс. Если отслойка происходит в зоне, отвечающей за центральное зрение, это сразу становится причиной потери зрения. При периферической локализации снижение зрения может долгое время не возникать, поэтому такие изменения нередко остаются незамеченными.

"Пациенты могут внезапно заметить, что часть поля зрения как будто закрыта или появляется темный участок, который не исчезает. Иногда этому предшествуют вспышки, молнии или яркие световые явления перед глазами. После этого словно возникает шторка, и участок изображения выпадает из поля зрения. Это очень грозный симптом, который требует немедленного обращения к врачу, потому что эффективность лечения напрямую зависит от скорости диагностики и начала помощи", — заключила офтальмолог.