Настоящий враг гормонов скрывается в повседневной еде: именно он запускает метаболический сбой

Здоровье

Негативное влияние на гормоны связано не с самим сахаром, а с его избыточным потреблением, которое приводит к абдоминальному ожирению и развитию метаболического синдрома. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Переедание
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переедание

Диетолог пояснил, что связывать гормональные сбои напрямую с употреблением сахара некорректно. Он добавил, что ключевую роль играет систематический избыток простых углеводов, который приводит к набору веса и формированию метаболического синдрома.

"Когда говорят, что сахар напрямую влияет на гормоны и замедляет обмен веществ, этот эффект сильно переоценивают. Правильнее говорить о том, что при избытке сладкого развивается ожирение и метаболический синдром. А уже на фоне абдоминального ожирения возникают сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие нарушения. Давно доказано, что чем больше у мужчины окружность талии, тем ниже уровень тестостерона, а это главный жиросжигающий гормон", — отметил Калинчев.

Он подчеркнул, что речь идет не только о сладостях, но и о так называемом скрытом сахаре, который содержится во многих продуктах. По его словам, рацион современного человека часто оказывается смещен в сторону доступных и дешевых источников простых углеводов.

"Мы едим очень много сладкого, даже не подозревая об этом, потому что сахар широко используется как консервант и добавляется в разные продукты. Самая доступная и дешевая еда — это углеводы, тогда как белковые продукты стоят дороже, поэтому рацион у многих людей смещен в сторону простых углеводов. Даже сухофрукты при заготовке вымачивают в растворе сахарозы, чтобы они были слаще и лучше хранились. В итоге человек получает избыток сахара, зачастую не осознавая этого", — сказал специалист.

Калинчев также указал, что избыточное потребление сладкого тесно связано с современным образом жизни. Он отметил, что сочетание низкой физической активности и хронического стресса усиливает склонность к перееданию простых углеводов и способствует формированию устойчивого набора веса.

"Сейчас во всем мире наблюдается сочетание двух процессов — недостатка физической активности и избытка высококалорийного питания. Люди живут в состоянии постоянного стресса и часто используют сладкое как антидепрессант. Никто не заедает стресс рыбой на пару, его заедают сладким и мучным. В результате формируется избыток калорий, развивается ожирение, а уже оно приводит к метаболическим и гормональным нарушениям", — заключил эндокринолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
