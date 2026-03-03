Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отслойка сетчатки угрожает внезапной слепотой: опасность касается не только пожилых
Настоящий враг гормонов скрывается в повседневной еде: именно он запускает метаболический сбой
Масла против кремов — битва за молодость кожи: что поможет победить время и сухость
Вместо молниеносной победы — новая реальность: Иран удержал удар и спутал главный расчёт
Любовь есть, прав нет: чем рискуют пары, которые избегают регистрации отношений
Попытка оставить Иран без головы провалилась: этот ресурс оказался недооценён
Тараканы идут в атаку: как распознать тайные очаги нашествия и остановить вторжение
Ноги теряют силу к вечеру: за безобидным ощущением может скрываться серьезное заболевание
Благотворительная Добрая лыжня Совкомбанк собрала 500 спортсменов и любителей

Шизофрения не всегда начинается с бреда: эти изменения в поведении многие списывают на усталость

Здоровье

Не только бред и галлюцинации, но и постепенное изменение личности, утрата прежних интересов и нарастающая замкнутость могут быть ранними проявлениями шизофрении. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

шизофрения больной
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
шизофрения больной

Психиатр отметил, что в одних случаях заболевание проявляется остро и становится очевидным для окружающих. В других — развивается постепенно, когда меняется поведение и мышление человека без видимых внешних причин.

"Шизофрения может проявляться по-разному. В ряде случаев это неадекватное поведение, бред — стойкие убеждения, в которых невозможно разубедить пациента, а также галлюцинации различного вида: зрительные, обонятельные, тактильные. Это острое начало, которое сразу бросается в глаза. Но бывает и подострое развитие, когда человек постепенно меняется, становится более замкнутым, угрюмым, изменяются его интересы и мышление", — пояснил Бурцев.

Он добавил, что на ранних этапах человек иногда способен заметить изменения самостоятельно, если еще сохраняется критическое отношение к своему состоянию. При этом игнорировать тревожные признаки, по его словам, крайне опасно.

"Если у человека еще нет стойкого бреда или сверхценных идей, он может сам почувствовать, что с ним происходит что-то не так: мысли идут иначе, по-другому воспринимается время, меняется внутреннее состояние. В такой ситуации важно не ждать, что все пройдет само, а обратиться к психиатру. Это ментальная сфера, одна из самых важных в жизни человека, и при появлении подобных симптомов необходимо обязательно получить медицинскую помощь", — подчеркнул врач.

Кроме того, Бурцев обратил внимание на роль родственников в раннем выявлении заболевания. По его словам, близкие часто первыми замечают изменения в поведении и мышлении человека, поэтому их настороженность и своевременная рекомендация обратиться к специалисту могут сыграть решающую роль в начале лечения. Он добавил, что чем раньше человек обращается за профессиональной помощью, тем выше шансы взять заболевание под контроль и сгладить выраженность симптомов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Популярное
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России

Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.

Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Последние материалы
Трусца вместо рекордов: пошаговая схема интервалов, которая мягко возвращает маму после родов в строй
Пять мест в России, которые кажутся нереальными: природа показывает то, во что трудно поверить
Вес уходит, а лишний жир остаётся: аптечный минерал имитирует похудение за счёт работы кишечника
Любовь есть, прав нет: чем рискуют пары, которые избегают регистрации отношений
Попытка оставить Иран без головы провалилась: этот ресурс оказался недооценён
Тараканы идут в атаку: как распознать тайные очаги нашествия и остановить вторжение
Ноги теряют силу к вечеру: за безобидным ощущением может скрываться серьезное заболевание
Небо больше не манит: как эволюция обрезает пернатым крылатые перспективы
Благотворительная Добрая лыжня Совкомбанк собрала 500 спортсменов и любителей
Кредитная карта греет руки банку: как не дать пластику расплавить семейный бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.