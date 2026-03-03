Шизофрения не всегда начинается с бреда: эти изменения в поведении многие списывают на усталость

Не только бред и галлюцинации, но и постепенное изменение личности, утрата прежних интересов и нарастающая замкнутость могут быть ранними проявлениями шизофрении. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info шизофрения больной

Психиатр отметил, что в одних случаях заболевание проявляется остро и становится очевидным для окружающих. В других — развивается постепенно, когда меняется поведение и мышление человека без видимых внешних причин.

"Шизофрения может проявляться по-разному. В ряде случаев это неадекватное поведение, бред — стойкие убеждения, в которых невозможно разубедить пациента, а также галлюцинации различного вида: зрительные, обонятельные, тактильные. Это острое начало, которое сразу бросается в глаза. Но бывает и подострое развитие, когда человек постепенно меняется, становится более замкнутым, угрюмым, изменяются его интересы и мышление", — пояснил Бурцев.

Он добавил, что на ранних этапах человек иногда способен заметить изменения самостоятельно, если еще сохраняется критическое отношение к своему состоянию. При этом игнорировать тревожные признаки, по его словам, крайне опасно.

"Если у человека еще нет стойкого бреда или сверхценных идей, он может сам почувствовать, что с ним происходит что-то не так: мысли идут иначе, по-другому воспринимается время, меняется внутреннее состояние. В такой ситуации важно не ждать, что все пройдет само, а обратиться к психиатру. Это ментальная сфера, одна из самых важных в жизни человека, и при появлении подобных симптомов необходимо обязательно получить медицинскую помощь", — подчеркнул врач.

Кроме того, Бурцев обратил внимание на роль родственников в раннем выявлении заболевания. По его словам, близкие часто первыми замечают изменения в поведении и мышлении человека, поэтому их настороженность и своевременная рекомендация обратиться к специалисту могут сыграть решающую роль в начале лечения. Он добавил, что чем раньше человек обращается за профессиональной помощью, тем выше шансы взять заболевание под контроль и сгладить выраженность симптомов.