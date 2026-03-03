Ноги теряют силу к вечеру: за безобидным ощущением может скрываться серьезное заболевание

Ощущение внезапной слабости или ватных ног может быть безобидной реакцией на стресс, но в ряде случаев сигнализирует о серьезных неврологических нарушениях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Специалист отметила, что в некоторых случаях подобные ощущения связаны с эмоциональным напряжением и не представляют угрозы для здоровья. Однако если слабость становится стойкой или регулярно повторяется, игнорировать ее нельзя.

"Если ощущение ватных ног или слабость в теле возникают на фоне стресса, человеку нужно просто успокоиться, потому что это нормальная реакция здорового организма на стрессовую ситуацию. Как правило, такое состояние быстро проходит, в течение нескольких минут человек восстанавливается и чувствует себя нормально. Но если ноги физически не слушаются или слабость становится постоянной, это нельзя оставлять без внимания", — пояснила Суворинова.

Она подчеркнула, что повторяющаяся физическая слабость, например раз в месяц или чаще, требует медицинского обследования. По ее словам, подобный симптом может быть проявлением различных неврологических нарушений и требует диагностики.

"Причиной могут быть приходящие нарушения мозгового кровообращения, эпилептический приступ или развитие дегенеративного заболевания, например миопатии. Слабость также встречается при миастеническом синдроме, когда к вечеру нарастает утомляемость во всем теле. В некоторых случаях таким образом проявляются и более серьезные заболевания, включая боковой амиотрофический склероз или рассеянный склероз", — добавила врач.

Суворинова отметила, что при появлении повторяющихся эпизодов слабости или других неврологических симптомов необходимо своевременно обратиться к специалисту для проведения диагностики. Выявление причины на ранних стадиях позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний и сохранить качество жизни пациента.