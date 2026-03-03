Яркость решает все: неправильный свет в квартире может усиливать тревожность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Повышенная тревожность, раздражительность и ощущение внутреннего напряжения могут усиливаться из-за неподходящего освещения дома и на работе. Разная яркость и температура света в течение дня по-разному воздействуют на нервную систему и гормональный баланс. Клинический психолог Кристина Морозова и инженер-светотехник компании Arlight Анна Ильчук рассказали, как с помощью световых решений можно улучшить психоэмоциональное состояние.

Фото: https://unsplash.com by Rich Tervet is licensed under Free
По словам Морозовой, свет напрямую связан с регуляцией циркадных ритмов и уровня возбуждения.

«Яркий холодный свет стимулирует выработку кортизола — гормона стресса, поэтому такой свет полезен сразу после пробуждения для запуска мозговой активности. Однако на человека с повышенным уровнем тревожности он может действовать как катализатор и усиливать внутреннее напряжение. Таким людям рекомендуется увеличивать яркость освещения постепенно и отдавать предпочтение мягкому нейтральному свету», — объяснила специалист.

Ильчук отметила, что снизить световую нагрузку на нервную систему помогает многослойное освещение — сочетание общего, рабочего, декоративного и акцентного света.

«Разные уровни света позволяют зонировать помещение и настраивать освещение под конкретные задачи. Например, рабочие зоны можно подсвечивать направленным светом, а в зоне отдыха использовать более мягкие источники — бра, торшеры или скрытую декоративную подсветку. Многоуровневый свет позволяет избежать утомительных для глаз резких светотеневых контрастов и равномерно распределяет яркость в поле зрения, благодаря чему пространство воспринимается более цельным и спокойным», — пояснила она.

