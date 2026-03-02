Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Кальций — ключевой элемент для плотности костей, эластичности кожи и поддержания энергии, особенно после 30 лет, когда биохимия организма меняет баланс минералов. Женщины, избегающие молоко из-за лактозной непереносимости или веганских предпочтений, часто ищут альтернативы в тренде осознанного питания. Подборка из 10 продуктов с кальцием удивит разнообразием: от древних злаков до морских деликатесов, легко вписывающихся в рацион.

Правильное питание
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Правильное питание

Амарант, культивируемый антропологами еще в доколумбовых цивилизациях Южной Америки, содержит до 160 мг кальция на 100 г, усиливая его усвоение фолиевой кислотой. Миндаль стабилизирует энергию благодаря магнию, а семена чиа и подсолнечника обогащают рацион омега-3 для нервной системы. Эти ингредиенты идеальны для салатов, каш и выпечки.

Брокколи и рапини (итальянский broccoli rabe) лидируют с 50-100 мг кальция, лучше усваиваемого при паровой обработке, что минимизирует оксалаты по биохимическим принципам. Морковь с желтой тыквой добавляют бета-каротин для иммунитета, а белая фасоль обеспечивает сытность без калорий. Эти продукты защищают от возрастных изменений, сочетаясь с современными рецептами смузи и тушений.

Сардины с съедобными косточками — животный источник с 400 мг кальция и омега-3 для сосудов, редкий в немолочных диетах. Тренд на разнообразие подтверждают диетологи: эксперименты с меню продлевают молодость. Зелень на пару максимизирует пользу, превращая повседневность в научный ритуал здоровья. Об этом сообщает Петербург2.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
