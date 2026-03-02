Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств

Нарушенный сон далеко не всегда требует медикаментозного вмешательства, поскольку в большинстве случаев бессонница связана с тревожными состояниями, депрессией или систематическим сбоем режима, который дезориентирует биологические часы человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит в кровати

Кудинов пояснил, что нарушения сна, как правило, имеют конкретные причины и редко возникают безосновательно. По его словам, в клинической практике чаще всего выделяют три ключевых фактора, влияющих на качество засыпания и глубину сна. Важно не просто устранять симптом, а понимать, какой именно механизм запустил бессонницу.

"Сон нарушается по трем основным причинам. Первая — это тревога, и она может быть как ситуационной, например перед перелетом, экзаменом или важной встречей, так и хронической. Когда человек постоянно находится в тревожном состоянии, читает тревожные новости, переживает по любому поводу, ему сложно расслабиться и заснуть. В такой ситуации нужно выявить причину тревоги и по возможности ее устранить или хотя бы осознать и принять", — отметил он.

Врач уточнил, что еще одной распространенной причиной нарушений сна является депрессия. При этом, по его словам, характер проблемы в этом случае отличается: человеку может удаваться заснуть, однако возникают частые ночные пробуждения и трудности с повторным засыпанием. Он подчеркнул, что в подобных ситуациях бессонница выступает следствием более глубокого психоэмоционального состояния.

"При депрессии чаще нарушается поддержание сна: человек может относительно спокойно заснуть, но затем просыпается среди ночи и долго не может уснуть снова. Такие пробуждения могут повторяться, из-за чего сон становится поверхностным и не приносит ощущения отдыха. В этом случае нужно работать не со сном как таковым, а с самой депрессией как причиной происходящего. Обращаться следует к психотерапевту для лечения основного состояния, потому что пока оно не скорректировано, проблемы со сном будут сохраняться", — пояснил специалист.

Кроме того, врач указал, что одной из самых частых причин нарушений сна является сбитый режим сна и бодрствования. Он пояснил, что регулярное смещение времени подъема и отхода ко сну дезориентирует биологические часы и не позволяет организму выстроить стабильный ритм. По его словам, так называемый социальный джетлаг часто становится ключевым фактором проблем с засыпанием и качеством сна.

"Когда человек в будни встает, например, в 7 утра, а в выходные позволяет себе спать до 10 или 11 часов, он регулярно смещает свои биологические часы. Организм каждый раз вынужден перестраиваться, и мозг перестает четко понимать, когда ему нужно готовиться ко сну, а когда — к пробуждению. В результате нарушается сам механизм засыпания, даже если человек чувствует усталость. В таких случаях медикаменты не требуются — в первую очередь необходимо выровнять и стабилизировать режим сна и бодрствования", — подчеркнул Кудинов.

Он добавил, что снотворные препараты применяются в последнюю очередь и рассматриваются лишь как временная поддержка. По его словам, без устранения первопричины нарушения сна медикаментозное вмешательство не обеспечит устойчивого и долгосрочного результата.