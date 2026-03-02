Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств
Переименовали так, что никто ничего не понял: резкий переход в кириллицу ошарашил автолюбителей
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Шумный офис превращается в место перезагрузки: способ обмануть усталость без кофе
Запах бензина в салоне предупреждает о беде: три причины, из-за которых двигатель прощается с жизнью
Наука против слухов: пять популярных мифов про электрокары, которые не выдержали проверки
Болезнь питомца выдает поведение: простые признаки, которые замечают не все

Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность

Здоровье

Страх быть отвергнутым, стремление к контролю над своим образом и ощущение безопасности в цифровой среде сделали живые знакомства для многих людей сложнее и тревожнее, чем общение в социальных сетях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Парень и девушка знакомятся в кафе
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парень и девушка знакомятся в кафе

Психолог отметила, что современная логика жизни постепенно сместила центр социальной активности в интернет-пространство. По ее словам, именно там человек получает ощущение защищенности и контроля над ситуацией, тогда как живое общение всегда связано с риском быть отвергнутым или неправильно понятым.

"Вся самая активная и яркая жизнь во многом перенеслась в интернет-пространство, и оно дает ощущение безопасности. Социальные контакты в реальности всегда сопряжены с риском: вдруг тебя не примут или оценят негативно. В соцсетях ты можешь выстроить образ, который хочешь показать, и знакомятся чаще всего именно эти образы, а не реальные люди. За такими масками прячется наше естество, и это постепенно становится привычной моделью поведения", — пояснила Абравитова.

Психолог подчеркнула, что удобство онлайн-коммуникации формирует особый стиль взаимодействия. Возможность в любой момент прекратить диалог, заблокировать собеседника или переключиться на другого человека делает отношения менее напряженными, но и менее глубокими. В результате людям все сложнее выходить в оффлайн и выстраивать долгосрочные связи.

"Если в интернете возникает малейший дискомфорт или намек на конфликт, человека можно просто заблокировать или перестать с ним общаться. Никто не будет настаивать, никто не станет вторгаться в твое пространство. Можно сразу перейти к следующему и снова демонстрировать свою маску, наблюдая за маской другого. Со временем вырабатывается привычка к такой безопасной, бесконфликтной модели, и живое общение начинает казаться слишком сложным", — отметила она.

По словам психолога, это касается не только молодежи, но и людей среднего возраста, освоивших цифровые знакомства. Попытка познакомиться на улице сегодня воспринимается как рискованная и даже пугающая. При этом полностью отказываться от живых контактов не стоит — важно выбирать понятную и безопасную среду.

"Сегодня попытка познакомиться на улице нередко воспринимается как нечто потенциально опасное или неуместное. Формируется установка, что подобная инициатива выходит за рамки социальной нормы. Поэтому более продуктивным вариантом становятся сообщества, где люди уже объединены общими интересами — работа, учеба, культурные площадки, тематические пространства. Когда существует ощущение принадлежности к кругу своих, уровень психологической безопасности выше, и живое общение развивается естественнее", — заключила Абравитова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Ближний Восток
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Садоводство, цветоводство
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Сила челюсти против домашнего уюта: породы собак, у которых самое короткое терпение
Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность
Переименовали так, что никто ничего не понял: резкий переход в кириллицу ошарашил автолюбителей
Telegram оказался в ловушке — пространство для манёвра сужается: что станет с пользователями
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Шумный офис превращается в место перезагрузки: способ обмануть усталость без кофе
Запах бензина в салоне предупреждает о беде: три причины, из-за которых двигатель прощается с жизнью
Кожа как после 10 часов сна: эта техника делает лицо свежим ещё до макияжа
Ухо в каждой спальне: этот добрый шпион в вашем доме тайно ворует личные тайны ради наживы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.