Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность

Страх быть отвергнутым, стремление к контролю над своим образом и ощущение безопасности в цифровой среде сделали живые знакомства для многих людей сложнее и тревожнее, чем общение в социальных сетях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парень и девушка знакомятся в кафе

Психолог отметила, что современная логика жизни постепенно сместила центр социальной активности в интернет-пространство. По ее словам, именно там человек получает ощущение защищенности и контроля над ситуацией, тогда как живое общение всегда связано с риском быть отвергнутым или неправильно понятым.

"Вся самая активная и яркая жизнь во многом перенеслась в интернет-пространство, и оно дает ощущение безопасности. Социальные контакты в реальности всегда сопряжены с риском: вдруг тебя не примут или оценят негативно. В соцсетях ты можешь выстроить образ, который хочешь показать, и знакомятся чаще всего именно эти образы, а не реальные люди. За такими масками прячется наше естество, и это постепенно становится привычной моделью поведения", — пояснила Абравитова.

Психолог подчеркнула, что удобство онлайн-коммуникации формирует особый стиль взаимодействия. Возможность в любой момент прекратить диалог, заблокировать собеседника или переключиться на другого человека делает отношения менее напряженными, но и менее глубокими. В результате людям все сложнее выходить в оффлайн и выстраивать долгосрочные связи.

"Если в интернете возникает малейший дискомфорт или намек на конфликт, человека можно просто заблокировать или перестать с ним общаться. Никто не будет настаивать, никто не станет вторгаться в твое пространство. Можно сразу перейти к следующему и снова демонстрировать свою маску, наблюдая за маской другого. Со временем вырабатывается привычка к такой безопасной, бесконфликтной модели, и живое общение начинает казаться слишком сложным", — отметила она.

По словам психолога, это касается не только молодежи, но и людей среднего возраста, освоивших цифровые знакомства. Попытка познакомиться на улице сегодня воспринимается как рискованная и даже пугающая. При этом полностью отказываться от живых контактов не стоит — важно выбирать понятную и безопасную среду.

"Сегодня попытка познакомиться на улице нередко воспринимается как нечто потенциально опасное или неуместное. Формируется установка, что подобная инициатива выходит за рамки социальной нормы. Поэтому более продуктивным вариантом становятся сообщества, где люди уже объединены общими интересами — работа, учеба, культурные площадки, тематические пространства. Когда существует ощущение принадлежности к кругу своих, уровень психологической безопасности выше, и живое общение развивается естественнее", — заключила Абравитова.