Привычные продукты для похудения обманывают желудок: эта еда только раззадоривает аппетит

Здоровье

Некоторые привычные и даже "полезные" продукты способны не утолять аппетит, а усиливать его, формируя так называемое ложное чувство голода. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Похудение
Фото: Pravda by Ксения Евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Специалист отметила, что усиление аппетита нередко провоцируют продукты, которые традиционно считаются легкими и полезными. В первую очередь она обратила внимание на яблоки, употребленные на пустой желудок.

"Яблоко, съеденное натощак, у большинства людей вызывает чувство голода. Особенно если это перекус между двумя приемами пищи, когда желудок уже пустой, и человек рассчитывает немного притупить аппетит. Так действует хлорогеновая кислота, которая содержится в составе яблока. В результате вместо легкого насыщения человек довольно быстро ощущает усиление голода и снова ищет еду", — пояснила Белоусова.

Диетолог также подчеркнула, что похожий эффект может давать овсяная каша, если она приготовлена на воде без добавления молока или сливочного масла и имеет полужидкую консистенцию. По ее словам, в таком виде блюдо быстро покидает желудок и не формирует выраженного чувства сытости, несмотря на полученные калории.

"Овсяная каша, сваренная на воде и без животного жира, особенно если она не густая, вызывает чувство голода уже через 30–40 минут, максимум через час. Такая слизистая консистенция быстро эвакуируется из пустого желудка в двенадцатиперстную кишку. Организм получает свое количество калорий и питательных веществ, но именно желудочного насыщения не происходит. Поэтому человек фактически не ощущает, что поел и получил насыщение", — отметила врач.

Кроме того, специалист указала, что ложное чувство голода могут провоцировать низкопроцентный кефир и сметана, если их употреблять отдельно и натощак, а также свежие огурцы в большом количестве и черешковый сельдерей. Отдельно она остановилась на сладостях, которые многие используют для быстрого перекуса.

"Конфеты поставляют достаточно большое количество сахаров, особенно если их быстро прожевывать и проглатывать вне основного приема пищи. Сахара поступают в кровь, но ощущение, что человек наелся, не формируется. Они могут помочь в ситуации, когда снизился уровень глюкозы и человеку стало нехорошо, но полноценного насыщения не дают. Булочные изделия дольше задерживаются в желудке и временно снижают чувство голода, однако при выраженном аппетите человек, как правило, съедает их в избыточном количестве", — заключила Белоусова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
