Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр

Здоровье

Единый регистр пациентов с хроническими заболеваниями позволит систематизировать данные о лечении, улучшить планирование медицинской помощи и ускорить доступ врачей к информации о пациентах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

Медицинская работа
Фото: freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинская работа

Ранее стало известно, что в России заработает единый регистр пациентов с неинфекционными заболеваниями. В него войдут 12 групп диагнозов, включая психические расстройства, болезни сердца, печени и легких.

Чернышова пояснила, что речь идет о создании общей информационной базы, в которой будут собраны сведения о состоянии здоровья и лечении пациентов с хроническими заболеваниями, получающих медицинскую помощь от государства. По ее словам, регистр объединит данные по ключевым социально значимым заболеваниям и позволит системно работать с этой информацией.

"Это будет единая информационная база, объединяющая данные о состоянии здоровья и проведенном лечении пациентов с хроническими заболеваниями. В нее войдут сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни органов дыхания, такие как бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких, психические расстройства, а также беременность и роды — всего 12 групп. Фактически речь идет о систематизации данных о пациентах, которые получают медицинскую помощь от государства. Это позволит видеть общую картину по хроническим заболеваниям", — отметила она.

Врач подчеркнула, что у нововведения есть преимущества как для системы здравоохранения в целом, так и для самих пациентов. По ее словам, база данных даст возможность проводить масштабные статистические исследования, а государству — более точно планировать ресурсы и объемы помощи в каждом регионе.

"Для науки это очень важный инструмент: можно будет анализировать, на какой стадии выявляется заболевание, какое лечение назначается и какие прогнозы формируются в зависимости от терапии. Для государства это возможность понимать, сколько пациентов в каждом регионе и какие средства необходимы для их лечения, чтобы избежать дефицитов и очередей. Для пациента это доступность информации: любой врач сможет увидеть медицинскую карту вне зависимости от региона. Это ускорит оказание помощи и повысит эффективность лечения", — заключила Чернышова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
