Кровь густеет без котлет: два литра воды в сутки становятся главным условием выживания сосудов

Здоровье

Соблюдение поста требует внимательного отношения к биохимическому балансу организма, чтобы временный отказ от животной пищи не спровоцировал дефицит нутриентов. Ключевая стратегия заключается в грамотной компенсации аминокислот и микроэлементов через растительные суррогаты, способные поддержать метаболизм на должном уровне. Важно не просто исключить мясо, а перестроить рацион таким образом, чтобы каждая порция еды была максимально плотной по содержанию питательных веществ.

Овсянка с черникой
Фото: unsplash.com by Valery Fedotov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Овсянка с черникой

Для эффективного восполнения белка необходимо включать в каждый прием пищи бобовые, злаки или орехи, при этом объем порций стоит увеличить из-за более низкой биодоступности растительных протеинов. По словам диетолога Натальи Денисовой, для профилактики авитаминоза (особенно витаминов группы В, D и К2) критически важно употреблять цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы и широкое разнообразие крестоцветных овощей, таких как репа или брокколи. Дефицит минералов — кальция, цинка и йода — успешно нивелируется регулярным присутствием в меню морской капусты, семян и отрубей.

Особое внимание эксперты уделяют режиму питания: оптимальным считается дробный прием пищи пять-шесть раз в день с интервалами в три часа. Кандидат медицинских наук Денисова подчеркивает, что необходимо выпивать не менее 1,5-2 л жидкости в сутки, чтобы не допустить обезвоживания и сгущения крови. Вместо традиционных сладостей рекомендуется использовать сухофрукты, которые богаты не только сахарами, но и ценными пищевыми волокнами, необходимыми для стабильной работы кишечника в условиях изменения диеты.

Несмотря на духовную значимость традиции, медицина предостерегает от строгого самоограничения лиц с хроническими патологиями ЖКТ, диабетом или анемией. Согласно мнению специалиста, беременным женщинам, детям и пожилым людям не стоит практиковать аскетизм в полном объеме, так как их организм нуждается в стабильном притоке специфических нутриентов. Разумная интеграция витаминно-минеральных комплексов и обогащенных продуктов поможет пройти этот период без долгосрочных рисков для здоровья и гормональной системы. Об этом сообщает aif.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
