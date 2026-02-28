Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности

Популярные напитки с пометкой "без сахара" могут таить в себе скрытую угрозу для когнитивного здоровья человека. Последние научные данные указывают на то, что регулярное употребление продуктов, содержащих искусственные подсластители, коррелирует с постепенным ухудшением ментальных функций. Особое внимание исследователей приковано к аспартаму — веществу, которое широко применяется в пищевой индустрии для создания низкокалорийных альтернатив привычной газировке.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова is licensed under publiс domain Кока-кола

По словам врача-эндокринолога Юлии Атамановой, даже умеренное потребление таких напитков способно негативно влиять на вербальную беглость и способность быстро подбирать слова. Специалист опирается на результаты недавних исследований: эксперименты на лабораторных моделях продемонстрировали снижение памяти даже при дозировках аспартама, которые ранее считались абсолютно безопасными. Примечательно, что негативные изменения фиксировались при концентрации вещества, в семь раз меньшей, чем установленные нормы ВОЗ.

Согласно заявлению Атамановой, данные за октябрь 2025 года подтверждают аналогичные риски и для людей, выпивающих всего 300 мл диетической колы в сутки. В перечень потенциально опасных добавок, помимо аспартама, попали сахарин, эритритол и ксилит, употребление которых связали с ускоренным снижением когнитивного потенциала. Эксперт подчеркивает, что полная демонизация сахарозаменителей излишня, однако ежедневная привычка пить "зеро-напитки" может иметь отложенные последствия для работы мозга.

"В этом исследовании потребление аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритритола, сорбитола и ксилита было связано с более быстрым снижением когнитивных функций, особенно памяти и вербальной беглости", — отмечает Атаманова.

Чтобы минимизировать биохимический стресс для организма, медик рекомендует сократить потребление подобной продукции до одного или двух стаканов в неделю. Оптимизация рациона и осознанный подход к выбору состава продуктов помогут сохранить ясность ума и высокую концентрацию на долгие годы. Об этом сообщает Газета.Ru.