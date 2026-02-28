Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Выбор метода контрацепции остается одной из самых обсуждаемых тем в современной репродуктивной медицине, где эффективность защиты традиционно измеряется индексом Перля. Этот показатель наглядно демонстрирует количество незапланированных беременностей среди ста женщин, использующих определенный способ предохранения в течение года. Несмотря на технологический прогресс, специалисты напоминают, что даже самые популярные барьерные методы не могут гарантировать абсолютную безопасность.

Женщина на приеме у гинеколога
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на приеме у гинеколога

Согласно экспертному анализу, наиболее высокую степень защиты демонстрирует хирургическая стерилизация, за которой следуют внутриматочные спирали и комбинированные оральные контрацептивы. По словам акушера-гинеколога Виктории Фисюк, мужские презервативы и календарный метод занимают лишь средние позиции в рейтинге надежности. При этом врач акцентировала внимание на том, что ни один из существующих медицинских способов не дает стопроцентной уверенности.

Особую осторожность эксперты советуют проявлять при использовании химических и механических барьерных средств, таких как спермициды и цервикальные колпачки. По словам Фисюк, минимальную эффективность показывают контрацептивные губки, причем риск зачатия при их применении значительно возрастает у уже рожавших женщин. В перечень малонадежных методов также включена лактационная аменорея, которая часто ошибочно воспринимается как стабильный естественный щит в послеродовой период.

Подводя итог сравнительному анализу различных подходов к планированию семьи, специалист выделила единственный биологически безупречный вариант.

"Единственный 100%-й метод предохранения — это половое воздержание", — подчеркнула Фисюк.

Для тех же, кто ведет активную жизнь, крайне важен индивидуальный подбор защиты с учетом физиологических особенностей и статистических рисков каждого конкретного метода. Об этом сообщает Газета.Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
