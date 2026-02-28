Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности

Выбор метода контрацепции остается одной из самых обсуждаемых тем в современной репродуктивной медицине, где эффективность защиты традиционно измеряется индексом Перля. Этот показатель наглядно демонстрирует количество незапланированных беременностей среди ста женщин, использующих определенный способ предохранения в течение года. Несмотря на технологический прогресс, специалисты напоминают, что даже самые популярные барьерные методы не могут гарантировать абсолютную безопасность.
Согласно экспертному анализу, наиболее высокую степень защиты демонстрирует хирургическая стерилизация, за которой следуют внутриматочные спирали и комбинированные оральные контрацептивы. По словам акушера-гинеколога Виктории Фисюк, мужские презервативы и календарный метод занимают лишь средние позиции в рейтинге надежности. При этом врач акцентировала внимание на том, что ни один из существующих медицинских способов не дает стопроцентной уверенности.
Особую осторожность эксперты советуют проявлять при использовании химических и механических барьерных средств, таких как спермициды и цервикальные колпачки. По словам Фисюк, минимальную эффективность показывают контрацептивные губки, причем риск зачатия при их применении значительно возрастает у уже рожавших женщин. В перечень малонадежных методов также включена лактационная аменорея, которая часто ошибочно воспринимается как стабильный естественный щит в послеродовой период.
Подводя итог сравнительному анализу различных подходов к планированию семьи, специалист выделила единственный биологически безупречный вариант.
"Единственный 100%-й метод предохранения — это половое воздержание", — подчеркнула Фисюк.
Для тех же, кто ведет активную жизнь, крайне важен индивидуальный подбор защиты с учетом физиологических особенностей и статистических рисков каждого конкретного метода. Об этом сообщает Газета.Ru.
