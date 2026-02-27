Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних

Весенние перепады температуры и высокая влажность почвы после таяния снега приводят к увеличению заболеваемости гайморитом, воспалениями уха и ранними аллергическими ринитами еще до начала цветения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Специалист пояснил, что весной на фоне обманчиво теплой погоды возрастает риск переохлаждения. По его словам, когда появляется солнце, люди начинают одеваться легче и отказываются от шарфов и шапок, хотя на улице по-прежнему холодно. Это ежегодно приводит к увеличению числа воспалительных заболеваний околоносовых пазух и носоглотки.
"Когда появляется солнце, у людей создается ощущение, что на улице уже тепло, и они начинают переходить на более легкую одежду, отказываются от шарфов, шапок и перчаток, хотя температура воздуха остается низкой. На фоне такого переохлаждения начинает увеличиваться заболеваемость гайморитом, и обращаемость к врачам возрастает. Это картина риносинусита, когда воспалены пазухи носа и полость носа, усиливается постназальный затек. Также обостряются аденоидиты, воспаляются уши, слуховые трубы и задняя стенка глотки", — отметил Зайцев.
Он добавил, что весной часто обостряются тубоотиты, а также воспаление небных миндалин. По его словам, переменчивая погода в течение дня усиливает нагрузку на организм, а таяние снега и оголение влажной почвы дополнительно провоцируют аллергические реакции.
"Весной утром еще может быть холодно, днем становится тепло, хочется раздеться, а вечером температура снова снижается, и человек несколько раз за день оказывается в разных температурных условиях. Поэтому важно следить за прогнозом и одеваться по погоде. Когда снег начинает таять и оголяется влажная почва, уровень сырости становится очень высоким, и самые ранние аллергические риниты возникают именно из-за этой влажности, даже если цветения еще нет. Если человек все же заболел, переносить заболевание на ногах не нужно", — предупредил Зайцев.
Он также подчеркнул, что весной заболевания чаще носят уже бактериальный, а не вирусный характер. По его словам, если осенью и зимой люди заражаются воздушно-капельным путем, то в этот период речь идет именно о бактериальных воспалениях. Лечить их тяжелее, а риск перехода в хроническую форму значительно выше. Врач рекомендовал не переносить болезнь на ногах и своевременно обращаться за медицинской помощью.
Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?