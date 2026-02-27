Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автосписания превратились в паутину: 90 процентов пользователей тонут в невидимых расходах
Самовоспламенение без искры: опасный эффект LSPI разрушает двигатель на низких оборотах
Грозный горизонт маячит: капитан Суворов уходит из Челябинска по соглашению сторон в другой клуб
Цифровая эпоха научила скрывать чувства: одно слово стало маркером выгорания
Сугробы превращаются в коварные озера: как весна 2026 года калечат тормоза и датчики одним касанием
Ребенок выбрал любимчика среди родителей? Не спешите считать это личным провалом
Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее
Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала
Главная ошибка при встрече с шатуном: действие, которое может спровоцировать преследование

Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних

Здоровье

Весенние перепады температуры и высокая влажность почвы после таяния снега приводят к увеличению заболеваемости гайморитом, воспалениями уха и ранними аллергическими ринитами еще до начала цветения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Больная женщина с градусником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная женщина с градусником

Специалист пояснил, что весной на фоне обманчиво теплой погоды возрастает риск переохлаждения. По его словам, когда появляется солнце, люди начинают одеваться легче и отказываются от шарфов и шапок, хотя на улице по-прежнему холодно. Это ежегодно приводит к увеличению числа воспалительных заболеваний околоносовых пазух и носоглотки.

"Когда появляется солнце, у людей создается ощущение, что на улице уже тепло, и они начинают переходить на более легкую одежду, отказываются от шарфов, шапок и перчаток, хотя температура воздуха остается низкой. На фоне такого переохлаждения начинает увеличиваться заболеваемость гайморитом, и обращаемость к врачам возрастает. Это картина риносинусита, когда воспалены пазухи носа и полость носа, усиливается постназальный затек. Также обостряются аденоидиты, воспаляются уши, слуховые трубы и задняя стенка глотки", — отметил Зайцев.

Он добавил, что весной часто обостряются тубоотиты, а также воспаление небных миндалин. По его словам, переменчивая погода в течение дня усиливает нагрузку на организм, а таяние снега и оголение влажной почвы дополнительно провоцируют аллергические реакции.

"Весной утром еще может быть холодно, днем становится тепло, хочется раздеться, а вечером температура снова снижается, и человек несколько раз за день оказывается в разных температурных условиях. Поэтому важно следить за прогнозом и одеваться по погоде. Когда снег начинает таять и оголяется влажная почва, уровень сырости становится очень высоким, и самые ранние аллергические риниты возникают именно из-за этой влажности, даже если цветения еще нет. Если человек все же заболел, переносить заболевание на ногах не нужно", — предупредил Зайцев.

Он также подчеркнул, что весной заболевания чаще носят уже бактериальный, а не вирусный характер. По его словам, если осенью и зимой люди заражаются воздушно-капельным путем, то в этот период речь идет именно о бактериальных воспалениях. Лечить их тяжелее, а риск перехода в хроническую форму значительно выше. Врач рекомендовал не переносить болезнь на ногах и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Наука и техника
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Новости Петропавловска сегодня
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Автосписания превратились в паутину: 90 процентов пользователей тонут в невидимых расходах
Самовоспламенение без искры: опасный эффект LSPI разрушает двигатель на низких оборотах
Грозный горизонт маячит: капитан Суворов уходит из Челябинска по соглашению сторон в другой клуб
Кипящее масло рождает золотые шары: пончики на кефире сочетают хруст корочки с нежной сердцевиной
Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних
Цифровая эпоха научила скрывать чувства: одно слово стало маркером выгорания
Холодный климат сдается под натиском заботы: заводы Мурманска компенсируют дефицит солнца оздоровлением
Деньги превратятся в чистый воздух: бюджет на спасение природы Ингушетии вырастет почти вдвое
Ставропольский край куёт триллион из заводов: промышленность вырастет на 60 процентов к 2036 году
Сугробы превращаются в коварные озера: как весна 2026 года калечат тормоза и датчики одним касанием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.