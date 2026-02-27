Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних

Весенние перепады температуры и высокая влажность почвы после таяния снега приводят к увеличению заболеваемости гайморитом, воспалениями уха и ранними аллергическими ринитами еще до начала цветения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Больная женщина с градусником

Специалист пояснил, что весной на фоне обманчиво теплой погоды возрастает риск переохлаждения. По его словам, когда появляется солнце, люди начинают одеваться легче и отказываются от шарфов и шапок, хотя на улице по-прежнему холодно. Это ежегодно приводит к увеличению числа воспалительных заболеваний околоносовых пазух и носоглотки.

"Когда появляется солнце, у людей создается ощущение, что на улице уже тепло, и они начинают переходить на более легкую одежду, отказываются от шарфов, шапок и перчаток, хотя температура воздуха остается низкой. На фоне такого переохлаждения начинает увеличиваться заболеваемость гайморитом, и обращаемость к врачам возрастает. Это картина риносинусита, когда воспалены пазухи носа и полость носа, усиливается постназальный затек. Также обостряются аденоидиты, воспаляются уши, слуховые трубы и задняя стенка глотки", — отметил Зайцев.

Он добавил, что весной часто обостряются тубоотиты, а также воспаление небных миндалин. По его словам, переменчивая погода в течение дня усиливает нагрузку на организм, а таяние снега и оголение влажной почвы дополнительно провоцируют аллергические реакции.

"Весной утром еще может быть холодно, днем становится тепло, хочется раздеться, а вечером температура снова снижается, и человек несколько раз за день оказывается в разных температурных условиях. Поэтому важно следить за прогнозом и одеваться по погоде. Когда снег начинает таять и оголяется влажная почва, уровень сырости становится очень высоким, и самые ранние аллергические риниты возникают именно из-за этой влажности, даже если цветения еще нет. Если человек все же заболел, переносить заболевание на ногах не нужно", — предупредил Зайцев.

Он также подчеркнул, что весной заболевания чаще носят уже бактериальный, а не вирусный характер. По его словам, если осенью и зимой люди заражаются воздушно-капельным путем, то в этот период речь идет именно о бактериальных воспалениях. Лечить их тяжелее, а риск перехода в хроническую форму значительно выше. Врач рекомендовал не переносить болезнь на ногах и своевременно обращаться за медицинской помощью.