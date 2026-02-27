Ребенок выбрал любимчика среди родителей? Не спешите считать это личным провалом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В разные периоды взросления ребенок может заметно сильнее тянуться к маме или папе, и такая смена привязанности часто связана не с чувствами, а с этапами развития и особенностями взаимодействия в семье. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Гиперактивный ребенок
Фото: freepik is licensed under public domain
Гиперактивный ребенок

Специалист пояснила, что чаще всего ребенок выбирает того родителя, кто проводит с ним больше времени и обеспечивает чувство надежной привязанности. По ее словам, важную роль играет не только базовый уход, но и совместная вовлеченность, особенно в возрасте от трех до семи лет, когда ребенку важно активное участие взрослого в игре и общении.

"Обычно ребенок тянется к тому родителю, который обеспечивает ему максимальный уход и закрывает потребность в надежной привязанности, то есть к тому, кто проводит с ним больше времени. Если этот родитель еще и активно играет с ребенком, особенно в ролевые игры в возрасте от трех до семи лет, то привязанность усиливается. Речь идет не о предметных играх младенцев, а именно о совместной игре с ролями и сюжетом. Поэтому то, что ребенок больше тянется к одному из родителей, абсолютно нормально", — рассказала Метелина.

Психолог добавила, что с возрастом акценты в привязанности могут меняться. По ее словам, если в раннем возрасте ребенок больше времени проводил с матерью, позже он может начать ориентироваться на отца. Это связано с изменением модели взаимодействия и формированием идентичности.

"После трех, четырех или пяти лет ребенок может начать больше ориентироваться на второго родителя, поскольку в этом возрасте он постепенно перенимает родительскую модель поведения. Например, мальчик стремится быть похожим на отца, и это естественный этап формирования идентичности. При этом мама, которая дает безусловную любовь и принятие, сохраняет для ребенка особую значимость. На определенном этапе взросления один из родителей может выходить на первый план, и это является нормальной частью развития", — заключила психолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
