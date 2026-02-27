Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автосписания превратились в паутину: 90 процентов пользователей тонут в невидимых расходах
Самовоспламенение без искры: опасный эффект LSPI разрушает двигатель на низких оборотах
Грозный горизонт маячит: капитан Суворов уходит из Челябинска по соглашению сторон в другой клуб
Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних
Цифровая эпоха научила скрывать чувства: одно слово стало маркером выгорания
Сугробы превращаются в коварные озера: как весна 2026 года калечат тормоза и датчики одним касанием
Ребенок выбрал любимчика среди родителей? Не спешите считать это личным провалом
Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее
Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала

Лечение зависимостей разделило пациентов: учет для одних, анонимность для других

Здоровье

Разные правила лечения зависимостей в государственных наркологических учреждениях фактически приводят к тому, что одни пациенты ставятся на учет и сталкиваются с ограничениями, а другие избегают этого при оплате анонимной помощи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Специалист пояснил, что после обращения за помощью человеку фиксируют наркологическое расстройство и ставят на диспансерное наблюдение, а данные попадают в регистр. По его словам, при последующих медосмотрах и освидетельствованиях пациенту могут отказать в выдаче необходимых документов.

"Если человек обращается за наркологической помощью в государственное учреждение, ему автоматически диагностируют наркологическое расстройство. После этого он попадает под диспансерное наркологическое наблюдение и в электронные базы, например в единый городской регистр. Затем при обращении за справкой для прав, оружия или отдельных видов работ ему могут отказать, потому что он стоит под наблюдением. И ему скажут, что нужно доказать период стойкой ремиссии и воздержания от одного до трех лет", — отметил Бурцев.

Также он обратил внимание, что первичные стадии алкоголизма нередко трудно распознать за короткий прием, а человек, пришедший за справкой, обычно старается скрыть проблему. Это, по словам врача, делает визуальную диагностику особенно уязвимой.

"Визуальная диагностика наркологических расстройств, особенно алкоголизма первой-второй стадии, сегодня весьма затруднительна. Врач видит человека пять-десять минут и вынужден выяснять, злоупотребляет ли он алкоголем, хотя по внешним признакам это не всегда заметно. Человек, которому нужна справка об отсутствии заболеваний, будет дессимулировать и приуменьшать частоту и дозировки. Поэтому на ранней стадии зависимость часто сложно выявить, если о пациенте нет заранее информации", — пояснил специалист.

Бурцев раскритиковал продвижение платных анонимных услуг в государственных наркологических учреждениях, где главным аргументом становится именно непостановка на учет. По его мнению, это делит пациентов на платежеспособных и неплатежеспособных и повышает риски для общества.

"В рекламе платных услуг в государственных учреждениях подчеркивают прежде всего анонимность, а не качество помощи. Это означает, что человек с диагнозом может пройти лечение, но не будет поставлен под диспансерное наблюдение и не попадет в базы данных. В итоге платежеспособные пациенты затем с высокой долей вероятности получают допуск к управлению транспортом, владению оружием и к ряду других видов деятельности, где зависимость является противопоказанием. На мой взгляд, такая практика должна быть проверена прокуратурой, потому что она формирует двойные стандарты", — подчеркнул Бурцев.

Он добавил, что наркология и психиатрия входят в перечень социально значимых заболеваний, утвержденный постановлением Правительства РФ, и для большого числа видов деятельности установлены противопоказания. Речь идет не только о праве управления транспортом и владении оружием, но и о широком перечне профессий, где наличие зависимости является ограничением. По его словам, если такие запреты закреплены на государственном уровне, они должны применяться одинаково и не зависеть от возможности оплатить анонимность.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Здоровье
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Наука и техника
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Автосписания превратились в паутину: 90 процентов пользователей тонут в невидимых расходах
Самовоспламенение без искры: опасный эффект LSPI разрушает двигатель на низких оборотах
Грозный горизонт маячит: капитан Суворов уходит из Челябинска по соглашению сторон в другой клуб
Кипящее масло рождает золотые шары: пончики на кефире сочетают хруст корочки с нежной сердцевиной
Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних
Цифровая эпоха научила скрывать чувства: одно слово стало маркером выгорания
Холодный климат сдается под натиском заботы: заводы Мурманска компенсируют дефицит солнца оздоровлением
Деньги превратятся в чистый воздух: бюджет на спасение природы Ингушетии вырастет почти вдвое
Ставропольский край куёт триллион из заводов: промышленность вырастет на 60 процентов к 2036 году
Сугробы превращаются в коварные озера: как весна 2026 года калечат тормоза и датчики одним касанием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.