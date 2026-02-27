Лечение зависимостей разделило пациентов: учет для одних, анонимность для других

Разные правила лечения зависимостей в государственных наркологических учреждениях фактически приводят к тому, что одни пациенты ставятся на учет и сталкиваются с ограничениями, а другие избегают этого при оплате анонимной помощи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

Специалист пояснил, что после обращения за помощью человеку фиксируют наркологическое расстройство и ставят на диспансерное наблюдение, а данные попадают в регистр. По его словам, при последующих медосмотрах и освидетельствованиях пациенту могут отказать в выдаче необходимых документов.

"Если человек обращается за наркологической помощью в государственное учреждение, ему автоматически диагностируют наркологическое расстройство. После этого он попадает под диспансерное наркологическое наблюдение и в электронные базы, например в единый городской регистр. Затем при обращении за справкой для прав, оружия или отдельных видов работ ему могут отказать, потому что он стоит под наблюдением. И ему скажут, что нужно доказать период стойкой ремиссии и воздержания от одного до трех лет", — отметил Бурцев.

Также он обратил внимание, что первичные стадии алкоголизма нередко трудно распознать за короткий прием, а человек, пришедший за справкой, обычно старается скрыть проблему. Это, по словам врача, делает визуальную диагностику особенно уязвимой.

"Визуальная диагностика наркологических расстройств, особенно алкоголизма первой-второй стадии, сегодня весьма затруднительна. Врач видит человека пять-десять минут и вынужден выяснять, злоупотребляет ли он алкоголем, хотя по внешним признакам это не всегда заметно. Человек, которому нужна справка об отсутствии заболеваний, будет дессимулировать и приуменьшать частоту и дозировки. Поэтому на ранней стадии зависимость часто сложно выявить, если о пациенте нет заранее информации", — пояснил специалист.

Бурцев раскритиковал продвижение платных анонимных услуг в государственных наркологических учреждениях, где главным аргументом становится именно непостановка на учет. По его мнению, это делит пациентов на платежеспособных и неплатежеспособных и повышает риски для общества.

"В рекламе платных услуг в государственных учреждениях подчеркивают прежде всего анонимность, а не качество помощи. Это означает, что человек с диагнозом может пройти лечение, но не будет поставлен под диспансерное наблюдение и не попадет в базы данных. В итоге платежеспособные пациенты затем с высокой долей вероятности получают допуск к управлению транспортом, владению оружием и к ряду других видов деятельности, где зависимость является противопоказанием. На мой взгляд, такая практика должна быть проверена прокуратурой, потому что она формирует двойные стандарты", — подчеркнул Бурцев.

Он добавил, что наркология и психиатрия входят в перечень социально значимых заболеваний, утвержденный постановлением Правительства РФ, и для большого числа видов деятельности установлены противопоказания. Речь идет не только о праве управления транспортом и владении оружием, но и о широком перечне профессий, где наличие зависимости является ограничением. По его словам, если такие запреты закреплены на государственном уровне, они должны применяться одинаково и не зависеть от возможности оплатить анонимность.