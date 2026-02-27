Зависимость от коротких видео вышла на уровень диагноза: последствия затрагивают не только внимание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Зависимость от коротких видео можно подтвердить с помощью МРТ, а у подростков она приводит к атрофии концентрации и изменениям в зонах мозга, отвечающих за самоконтроль и эмоции, заявила нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова. В эфире Pravda.Ru специалист прокомментировала исследование китайских ученых о структурных изменениях мозга у любителей коротких роликов.

Девушка смотрит видео
Фото: unsplash.com by Maccy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Девушка смотрит видео

Колобова подчеркнула, что речь идет не о безобидной привычке или модном формате досуга, а о состоянии, которое фиксируется на уровне нейробиологии и сопровождается реальными структурными изменениями в работе мозга.

"Зависимость от коротких видео — это не метафора, а диагноз, который можно подтвердить с помощью МРТ. У людей с такой зависимостью ученые наблюдали изменения в зонах мозга, отвечающих за самоконтроль, — в префронтальной коре, а также в участках, отвечающих за эмоции, например в миндалевидном теле", — пояснила она.

По словам специалиста, короткие ролики работают как постоянный источник микростимуляции, который перестраивает нейронные связи практически незаметно для самого человека. Особенно уязвимы подростки, поскольку до 23–25 лет префронтальная кора еще формируется, и самоконтроль не развит в полной мере.

"Нам кажется, что за просмотром коротких видео мы просто теряем время. Но на самом деле мы теряем способность чувствовать — и это гораздо серьезнее, чем потеря часа или двух. У детей и подростков до 23–25 лет, пока полностью не сформировалась префронтальная кора, нет возможности это контролировать. Поэтому контроль должен быть со стороны родителей — людей старше 25 лет, которые понимают последствия", — подчеркнула Колобова.

Полная запись разговора с Светланой Колобовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
