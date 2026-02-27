Эстрогеновый щит дает трещину: привычные ритуалы красоты медленно разрушают женское сердце

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Женское сердце, эволюционно адаптированное к повышенной выносливости благодаря эстрогеновому щиту до менопаузы, уязвимо к гормональным колебаниям и стрессу. Биохимия подчеркивает: дефицит глюкозы от жестких диет приводит к катаболизму белков миокарда, вызывая дистрофию и аритмию. Антропологические паттерны "синдрома отложенной жизни" усугубляют ситуацию, лишая организм регенеративного сна, когда кортизол спадает, а сосуды расслабляются.

Туфли
Фото: https://www.freepik.com
Туфли

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета Эльвира Хачирова, хронический недосып короче 6 часов повышает риск инфаркта миокарда на 30% из-за тонуса сосудов.

"Первая привычка — диеты. Быть красивой — значит быть худой, думают многие и садятся на жесткие и неправильные диеты. Но отказ от углеводов приводит к дефициту гликогена в организме. Сердечная мышца питается глюкозой. Когда ее нет, начинается распад белка, в том числе мышечной ткани сердца. Это может привести к дистрофии миокарда и аритмии. Если вы хотите похудеть, делайте это постепенно и без фанатизма, сохраняя в рационе крупы и овощи", — объяснила доктор.

Высокие каблуки нарушают биомеханику локомоции: икроножные мышцы теряют насосную функцию, провоцируя венозный застой и тромбоз, что физически нагружает сердце. По словам Хачировой, носить их можно не ежедневно и не выше 5 см. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), часто принимаемые при болях, задерживают натрий, повышая давление через почечный механизм регуляции.

Курение с никотиновым спазмом коронарных артерий и избыток кофеина, истощающий нервную систему аритмиями, дополняют список рисков. Хачирова подчеркивает вред энергетиков для женщин, чье сердце чувствительно к таким стимуляторам. Для защиты опирайтесь на изменения образа жизни, балансируя биохимию и физиологию — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
