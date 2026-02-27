Эффект пустого бака: почему февральское истощение нельзя вылечить просто долгим выходным сном

Конец зимы для россиян превращается в пик жалоб на здоровье: простуду, сезонные обострения и эмоциональное выгорание. По данным анализа соцсетей от агентств Сидорин Лаб и Win2Win Communications, 34% сообщений касаются температуры, кашля и гриппа, 29% — аллергии с хроническими состояниями, а 20% — депрессии, тревоги и истощения. Этот сезонный феномен отражает биохимический дефицит витамина D и серотонина, усугубляемый антропологической адаптацией к длительной темноте.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офисный стресс и тиннитус

Температура упоминается в 20,3% постов, кашель — в 7,0%, грипп — 5,7%, насморк и простуда — по 4,0%, ОРВИ — 2,3%. Аллергия доминирует среди хронических состояний (16,2%), за ней следуют обострения (3,3%). Как сообщает издание Газета. Ru, ознакомившись с исследованием, эти паттерны подчеркивают физические нагрузки на иммунитет от зимней физики — холода и вирусов.

21% жалоб приходится на тревожность, депрессию (12,6%) и выгорание (7,7%), 20% — на усталость и слабость, 16% — на боли, лидируют головная боль (11,4%) и давление (10,3%). Женщины (77,9% постов) описывают комплексные симптомы — простуда плюс истощение, мужчины (22,1%) фокусируются на локальных проблемах вроде давления. Антропология гендера здесь проявляется в повествовании: системное vs. точечное.

"Результаты нельзя назвать неожиданными, так как они полностью соответствуют нашим представлениям о сезонности заболеваний", — комментирует исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина.

По словам эксперта, важно не только делиться в соцсетях, но и обращаться к врачам. Исследование подчеркивает эстетику зимнего выживания — баланс биохимии и психики — сообщает Газета. Ru.