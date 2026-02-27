Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ноутбук спит, а риски — нет: ошибка, которая отдаёт ваши пароли в чужие руки
Гражданство получено, а барьеры никуда не делись: где система не успевает за статусом
Ваши анализы больше не молчат: новая система переводит медицинские термины на человеческий язык
Дуров мыслит как программист, а государства диктуют правила: чем это грозит Telegram
Гарантии растворились в формулировках: закону о соотечественниках не хватает мускулов
Броня организма дала трещину: эти неочевидные сигналы тела подсказывают о критическом сбое
Совершенно запрещается выставлять и продавать открытки пикантного содержания... — писала газета Раннее утро 27 февраля 1908 года
Дофаминовая ловушка комфорта: сибиряки массово превращают жильё в доходный сетевой бизнес
Спокойные дни Telegram сочтены: цифровая реальность меняется быстрее обновлений

Гидрофобия подкралась к жилым домам: новые зоны отчуждения появились на карте Башкортостана

Здоровье

Бешенство в Башкирии: карантин ввели в Уфе и других районах. В Республике Башкортостан с начала 2026 года зафиксировано не менее 14 очагов бешенства, что привело к установке карантинных зон по указам главы региона Радия Хабирова. Последние ограничения затронули село Ургала Белокатайского района с 19 февраля и микрорайон Инорс в Уфе — в радиусе 500 метров от Уфимского электромеханического завода на Сельской Богородской, 6/1, у сквера Моторостроителей, с 16 февраля. Ранее очаги выявили в Стерлитамаке (заправка на Раевском тракте, 4а и дом на Дунайской, 38 с 6 февраля), деревне Верный Иглинского района, селах 1-е Иткулово и Семеново Баймакского района.

Уфа
Фото: commons.wikimedia.org by Lesnoy Volk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уфа

В карантинных зонах радиусом от 500 метров вокруг очага запрещены ярмарки с животными, вывоз невакцинированных зверей; в эпицентре — лечение, охота, перемещения и вход посторонних. Специалисты проводят массовую вакцинацию восприимчивых животных, отлов бродячих, дезинфекцию и наблюдение за контактами. За два года в регионе погиб один человек от бешенства в 2025-м, а к февралю 2026-го заразились трое: взрослый из Сибая и дети из Стерлитамака с Уфы; инцидент с рысью в лагере "Уфимский сокол" привел к карантину с 23 января.

Вирус бешенства, передающийся через слюну теплокровных (лисы, ежи, енотовидные собаки, домашние питомцы), поражает нервную систему, вызывая агрессию или паралич — биохимический хаос в нейронах, где РНК-вирус интегрируется в ДНК хозяина. Единственный шанс на спасение — антирабическая вакцина сразу после укуса, до симптомов вроде паралича и гидрофобии. Бешеные звери избегают света, становятся гиперактивными или приторно ласковыми со слюнотечением.

"Сокращение численности лисицы — это вынужденная, но необходимая мера для разрыва эпизоотической цепи", — пояснил охотничий инспектор Минэкологии РБ Владимир Озеров.

В районах вроде Кушнаренковского с 2023 года платят за отстрел лис, чтобы разорвать цепь передачи — сообщает mkset.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Здоровье
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Садоводство, цветоводство
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением? Любовь Степушова Ни спидометра, ни датчиков: водителям первых автомобилей приходилось полагаться на слух Сергей Милешкин
Миссия в Газе обернется оккупацией: Казахстану предрекли большие потери в инициативе Трампа
Советник Трампа: Apple нагло лжёт насчёт переноса производства в США
Лотерея с урожаем закончилась: один сорт моркови стабильно растёт там, где пасуют другие
Лотерея с урожаем закончилась: один сорт моркови стабильно растёт там, где пасуют другие
Последние материалы
Ноутбук спит, а риски — нет: ошибка, которая отдаёт ваши пароли в чужие руки
Постный луковый суп — вдруг превращается в элегантное блюдо, которое удивит даже ценителей классики
Гражданство получено, а барьеры никуда не делись: где система не успевает за статусом
Ваши анализы больше не молчат: новая система переводит медицинские термины на человеческий язык
Дуров мыслит как программист, а государства диктуют правила: чем это грозит Telegram
Синхронизация биоритмов: эти общие привычки спасают отпуск от конфликтов и лишних трат в пути
Цена, что срабатывает против вас: топ-5 просчётов, лишающих продавцов сотен тысяч рублей
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Кукурузный щит против влаги: азиатский секрет сохраняет мясо хрустящим даже под густым соусом
Гарантии растворились в формулировках: закону о соотечественниках не хватает мускулов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.