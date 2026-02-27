Гидрофобия подкралась к жилым домам: новые зоны отчуждения появились на карте Башкортостана

Бешенство в Башкирии: карантин ввели в Уфе и других районах. В Республике Башкортостан с начала 2026 года зафиксировано не менее 14 очагов бешенства, что привело к установке карантинных зон по указам главы региона Радия Хабирова. Последние ограничения затронули село Ургала Белокатайского района с 19 февраля и микрорайон Инорс в Уфе — в радиусе 500 метров от Уфимского электромеханического завода на Сельской Богородской, 6/1, у сквера Моторостроителей, с 16 февраля. Ранее очаги выявили в Стерлитамаке (заправка на Раевском тракте, 4а и дом на Дунайской, 38 с 6 февраля), деревне Верный Иглинского района, селах 1-е Иткулово и Семеново Баймакского района.

Фото: commons.wikimedia.org by Lesnoy Volk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уфа

В карантинных зонах радиусом от 500 метров вокруг очага запрещены ярмарки с животными, вывоз невакцинированных зверей; в эпицентре — лечение, охота, перемещения и вход посторонних. Специалисты проводят массовую вакцинацию восприимчивых животных, отлов бродячих, дезинфекцию и наблюдение за контактами. За два года в регионе погиб один человек от бешенства в 2025-м, а к февралю 2026-го заразились трое: взрослый из Сибая и дети из Стерлитамака с Уфы; инцидент с рысью в лагере "Уфимский сокол" привел к карантину с 23 января.

Вирус бешенства, передающийся через слюну теплокровных (лисы, ежи, енотовидные собаки, домашние питомцы), поражает нервную систему, вызывая агрессию или паралич — биохимический хаос в нейронах, где РНК-вирус интегрируется в ДНК хозяина. Единственный шанс на спасение — антирабическая вакцина сразу после укуса, до симптомов вроде паралича и гидрофобии. Бешеные звери избегают света, становятся гиперактивными или приторно ласковыми со слюнотечением.

"Сокращение численности лисицы — это вынужденная, но необходимая мера для разрыва эпизоотической цепи", — пояснил охотничий инспектор Минэкологии РБ Владимир Озеров.

В районах вроде Кушнаренковского с 2023 года платят за отстрел лис, чтобы разорвать цепь передачи — сообщает mkset.ru.