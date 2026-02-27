Ваши анализы больше не молчат: новая система переводит медицинские термины на человеческий язык

Искусственный интеллект революционизирует диагностику в Подмосковье: жители региона первыми в России получили доступ к сервису, анализирующему биохимические маркеры лабораторных исследований. Алгоритмы ИИ декодируют уровни ферментов, гормонов и электролитов, предлагая персональные рекомендации по отклонениям от нормы. Это инструмент, где физика данных встречается с антропологией здоровья, повышая осведомленность пациентов без замены врачебного вердикта.

"Сервис помогает понять результаты анализов, а также на какие отклонения необходимо обратить внимание. Важно понимать, что такая расшифровка анализов носит рекомендательный характер и не является медицинским заключением. На основе оценки результатов искусственным интеллектом решение о дальнейшей тактике лечения принимает исключительно лечащий врач", — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Доступ к анализу открывается в разделе "Добродел Здоровье" — достаточно перейти во вкладку с результатами лабораторных исследований. Система автоматически применит ИИ для обработки данных, выдавая понятную интерпретацию. Такой подход демонстрирует биохимическую грамотность, делая науку о здоровье эстетичной и доступной для каждого — сообщает "Вести Подмосковья".