Ваши анализы больше не молчат: новая система переводит медицинские термины на человеческий язык

Здоровье

Искусственный интеллект революционизирует диагностику в Подмосковье: жители региона первыми в России получили доступ к сервису, анализирующему биохимические маркеры лабораторных исследований. Алгоритмы ИИ декодируют уровни ферментов, гормонов и электролитов, предлагая персональные рекомендации по отклонениям от нормы. Это инструмент, где физика данных встречается с антропологией здоровья, повышая осведомленность пациентов без замены врачебного вердикта.

Анализы и консультация
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Анализы и консультация

"Сервис помогает понять результаты анализов, а также на какие отклонения необходимо обратить внимание. Важно понимать, что такая расшифровка анализов носит рекомендательный характер и не является медицинским заключением. На основе оценки результатов искусственным интеллектом решение о дальнейшей тактике лечения принимает исключительно лечащий врач", — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Доступ к анализу открывается в разделе "Добродел Здоровье" — достаточно перейти во вкладку с результатами лабораторных исследований. Система автоматически применит ИИ для обработки данных, выдавая понятную интерпретацию. Такой подход демонстрирует биохимическую грамотность, делая науку о здоровье эстетичной и доступной для каждого — сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
