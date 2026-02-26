Броня организма дала трещину: эти неочевидные сигналы тела подсказывают о критическом сбое

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Иммунная система, опираясь на сложные биохимические реакции, защищает организм от патогенов — бактерий, вирусов и грибков, уничтожая чужеродные агенты. **Слабый иммунитет** проявляется в частых простудах, герпесе на губах, быстрой утомляемости, сонливости, ломоте в суставах, бессоннице и аллергиях. В антропологическом контексте эти признаки сигнализируют о сбое врожденной или приобретенной защите, где первой линией служат кожа, слизистые и микрофлора.

Фото: flickr.com by Jernej Furman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
По данным полноценное питание насыщает иммунитет белками, полиненасыщенными жирными кислотами и йодом из рыбы и морепродуктов — дважды в неделю. Растительные масла, клетчатка из цельнозерновых, бобовых, орехов, фруктов и овощей питают кишечную микрофлору, обеспечивая синтез витаминов. Это поддерживает **укрепление иммунитета** на молекулярном уровне.

Умеренные нагрузки — бег, плавание, прогулки — стимулируют лимфоциркуляцию, снижая риск инфекций, но перегрузки ослабляют барьеры. Недосыпание (менее 7-9 часов) тормозит регенерацию клеток, а стресс подавляет иммунные клетки; помогают дыхательные практики, движение и лимит на экраны. Курение и алкоголь снижают защитные функции на 50%. Ключевые привычки для иммунитета: ежедневная гигиена кожи и слизистых, сбалансированное меню с витаминами и клетчаткой, физическая активность без фанатизма, здоровый сон и эмоциональное равновесие, отказ от вредных привычек — сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
