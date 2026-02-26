Ремонт за 940 млн долларов обернулся смертью: что подняли в воздух в больнице Сиднея

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В сиднейской больнице Royal Prince Alfred зафиксирована летальная вспышка грибковой инфекции, ставшая серьезным вызовом для системы здравоохранения Австралии. В трансплантационном отделении медицинского центра жертвами агрессивного грибка стали три человека, а еще четверо пациентов столкнулись с тяжелыми долгосрочными осложнениями. Инцидент произошел в период с октября по декабрь 2025 года, когда иммунитет пострадавших был наиболее уязвим после перенесенных операций.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Возбудителем заболевания признан Aspergillus — распространенный вид плесени, который в обычной среде обитает в почве, пыли или сырых помещениях. Споры могли активизироваться из-за масштабной реконструкции госпиталя стоимостью 940 миллионов долларов. Строительные работы часто способствуют высвобождению патогенов в воздух, что критически опасно для людей с ослабленной иммунной защитой.

После выявления очага заражения администрация учреждения предприняла экстренные меры: отделение было закрыто на глубокую дезинфекцию, а системы фильтрации воздуха прошли полную модернизацию. Пациентов оперативно перевели в безопасные зоны и обеспечили курсом интенсивной противогрибковой терапии. Несмотря на локализацию угрозы, аналогичные следы плесени были зафиксированы и в других клиниках штата Новый Южный Уэльс, что потребовало проведения комплексных проверок по всему региону. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

На текущий момент экспертная комиссия подтвердила безопасность помещений, разрешив возобновить работу отделения с 9 февраля. Специалисты подчеркивают, что риск для обычных туристов в городе минимален, так как Aspergillus представляет угрозу преимущественно в условиях стационара для лиц в послеоперационном периоде. Власти продолжают мониторинг качества воздуха, чтобы не допустить повторного распространения спор в стенах модернизируемых медицинских объектов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
